C'è chi la cultura si limita a commentarla e chi prova a costruirla. Domani lancia un mensile di racconti, saggi e cabaret culturale che vuole costruire il suono letterario della contemporaneità: il primo numero esce al Salone del Libro di Torino e ha lo stesso tema: Cuori Selvaggi. Con Walter Siti, Nicola Lagioia, Chiara Tagliaferri, Camilla Baresani e tanti altri. Stefano Feltri ne discute con Beppe Cottafavi, editor delle pagine culturali di Domani e curatore di Finzioni.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Beppe Cottafavi è editor e semiologo. Si è formato con Umberto Eco e Paolo Fabbri, è consulente editoriale di Mondadori Libri, dirige la casa editrice digitale Il dondolo del Comune di Modena e il Festival della Satira di Forte dei Marmi. Ha diretto Comix. È responsabile della sezione Idee di Domani e curatore di Finzioni.

© Riproduzione riservata