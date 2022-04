Di fronte alla morte siamo tutti uguali, così si dice, ma di fronte alla guerra no: come la pandemia prima, anche il conflitto e le sue conseguenze economiche colpiscono la società in modo diseguale e i più ricchi hanno maggiori strumenti per difendersi, mentre i più poveri sono esposti alle conseguenze negative. Stefano Feltri ne discute con Nicola Lacetera, economista dell'Università di Toronto e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un'opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Nicola Lacetera è un economista, professore all'Università di Toronto, studia le transazioni eticamente controverse, l’economia comportamentale e l’innovazione.

