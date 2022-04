Mentre tutti sono concentrati sulla guerra in Ucraina, la politica italiana si paralizza intorno al dossier più delicato, la riforma fiscale. Lega e Forza Italia cercano di logorare la leadership del governo Draghi chiedendo insistentemente di modificare il disegno di legge delega che contiene la riforma del sistema fiscale, uno dei pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È iniziata la campagna elettorale e la fine del governo Draghi? Stefano Feltri ne discute con Luigi Marattin.

«Lega e Forza Italia hanno approfittato per dare una spallata alla delega, aggiungendo un deputato in commissione finanze e pareggiando i numeri: 24 a 24. Ma il punto vero è che ci sono alcune forze di maggioranza che probabilmente non sono disposte a parlare di fisco al di fuori della campagna elettorale», ha detto nel podcast Luigi Marattin (Italia viva), presidente della commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin.

Marattin ha sospeso i lavori e ha chiesto al governo di risolvere la questione. A spiegare i prossimi passi è lo stesso onorevole: «Credo sia corretto, istituzionalmente, che il livello che io rappresento come commissione si fermi, perché la situazione politica richiede che entri in gioco il livello massimo possibile. Qui bisogna chiarire se i leader politici vogliono o no la riforma fiscale. Lo spazio per le mediazioni tecniche è stato percorso, ora il punto è chiedersi se la vogliamo fare o alcuni non si possono permettere una riforma vera che rovini la narrazione elettorale?».

Luigi Marattin è presidente della commissione Finanze alla Camera dei deputati dal 30 luglio 2020, eletto in Parlamento nel 2018 con il Partito Democratico, ha contribuito poi a fondare Italia viva. Consigliere economico dei governi Renzi e Gentiloni, e professore associato di Economia politica.

