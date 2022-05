All'adunata annuale di Rimini molte donne hanno denunciato molestie e attenzioni sgradite da parte degli alpini, che si sono difesi dicendo che si tratta solo di goliardia. Che idea di donna c'è dietro queste attenzioni sgradite? E quali sono le dinamiche del gruppo maschile che spingono a competere per la conquista della preda, a prescindere dalla sua sensibilità? In piccolo, vediamo le stesse dinamiche del #MeToo. Stefano Feltri ne discute con Giorgia Serughetti, filosofa della politica e firma di Domani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Giorgia Serughetti è ricercatrice in Filosofia Politica all’Università di Milano-Bicocca. Ha scritto saggi su questioni di genere e teoria politica, con particolare attenzione a fenomeni migratori, sessualità, violenza contro le donne e movimenti femministi.

