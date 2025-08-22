È online la quinta puntata della seconda stagione di Per questi motivi – il podcast di Domani che racconta i processi che hanno cambiato la storia sociale italiana.

Nel 1979, Toni Negri è professore a Padova ma anche l'ideologo di Autonomia Operaia. I suoi scritti sono il vademecum nella galassia dei movimenti di sinistra, soprattutto quelli veneti. Fino a quando, il 7 aprile, Padova si sveglia sotto assedio. Gli uomini della polizia, agli ordini del pubblico ministero Pietro Calogero, eseguono 22 ordini di cattura, uno dei quali colpisce anche Toni Negri.

Le accuse: associazione sovversiva, organizzazione di banda armata e insurrezione contro i poteri dello Stato. Questa è la storia di un processo che si fonda su un interrogativo: la parola scritta può essere considerata, e punita, come la miccia che ha acceso la violenza politica?

E’ la anche la storia di Negri, il “cattivo maestro”, che insegnò l’assalto proletario al cielo. E di una generazione che voleva cambiare il mondo e per farlo è stata anche disposta a impugnare una P38.

Con la gentile partecipazione di Paolo Girella.

© Riproduzione riservata