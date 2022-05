Arrivano molti segnali contrastanti dalle cronache militari, di sicuro la Russia non ha ottenuto i risultati che sperava, ma quando male si stanno mettendo le cose per Mosca? E' plausibile che l’esercito di Zelensky possa davvero ribaltare i rapporti di forza? E per fare cosa? Nessuno ha ancora spiegato che cosa significa vincere o perdere questa guerra. Stefano feltri ne discute con Francesco Strazzari, professore di Relazioni internazionali al Sant’Anna di Pisa e alla Johns Hopkins di Bologna e firma di Scenari, il settimanale di geopolitica di Domani in edicola ogni venerdì.

Francesco Strazzari è professore ordinario di relazioni internazionali presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, con incarichi di dottorato di ricerca presso la scuola Normale superiore (dipartimento Sps, Firenze) e professore a contratto di ricerca presso Nupi (Istituto norvegese di affari internazionali), dove è entrato a far parte del Consorzio di ricerca sul terrorismo e la criminalità internazionale nel 2013. Specializzato in studi sulla pace e sui conflitti con un focus specifico sulla violenza politica e la governance extra-legale (criminalità organizzata transnazionale) e un focus su Africa e Mediterraneo.

