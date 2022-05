Fin dalla sua nascita Domani ha cercato di riempire un vuoto: in Italia il dibattito pubblico è dominato da quarant’anni dalle stesse facce e dalle stesse opinioni. Per questo abbiamo cercato di trovare e dare risalto a prospettive, voci e idee più giovani e fresche. Soprattutto nelle pagine della cultura abbiamo dato fiducia a scrittori e scrittrici, artisti di ogni genere, per esporvi ed esporci a punti di vista spiazzanti, originali, per farci magari divertire, talvolta arrabbiare, sempre pensare. Se pensi che questo lavoro sia importante, aiutaci a farlo crescere con un abbonamento annuale. Così sarai parte della comunità di Domani.

Ogni tanto noi che facciamo giornali dobbiamo fermarci un attimo e chiedere a qualcuno che ci guarda dall’esterno di aiutarci a capire che senso ha il nostro lavoro: nell’economia dell'attenzione si affermano i content creator, che costruiscono comunità basate sul rapporto diretto e si finanziano con gli sponsor, ma non fanno informazione. E per noi media che vogliamo fare inchieste e analisi che spazio resta? Qual è il nostro ruolo? Stefano Feltri ne discute con Valerio Bassan, analista e consulente strategico per gruppi media, curatore della newsletter Ellissi.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Valerio Bassan è un esperto di innovazione nei media e nuove economie del digitale. Come consulente, aiuta i clienti a creare nuove relazioni con le loro community attravero strategie editoriali, dati, tecnologia e marketing. Cura la newsletter Ellissi, uno spazio dove parla di media, futuro e nuove economie del digitale.

