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L’affluenza alle amministrative 2026 alle ore 12 è al 14,7 per cento, in calo precisamente di un punto rispetto a cinque anni prima. Al voto sono chiamati in totale 749 comuni, di cui 18 capoluoghi.

Calo di affluenza a Venezia

A Venezia, l’elezione più attesa sul piano nazionale, ha votato il 14,45 per cento degli aventi diritto. Al precedente appuntamento elettorale il dato era più alto di un punto. Il calo di partecipazione, dunque, è in linea con il trend nazionale. I due candidati sindaci favoriti alla vittoria, Simone Venturini (centrodestra) e Andrea Martella (centrosinistra), hanno votato di buon mattino.

Calo più marcato in un’altra sfida molto attesa, quella di Pistoia: l’amministrazione uscente di centrodestra cerca la conferma, visto che l’ex sindaco era Alessandro Tomasi, punto di riferimento di Fratelli d’Italia in Toscana (è stato candidato alle ultime regionali ). A mezzogiorno ha votato solo il 13,1 per cento rispetto al 17 della precedente tornata elettorale. A Prato c’è stato un vero e proprio crollo dell’affluenza al 12,8 in confronto al 21,6 per cento. Più contenuto il calo ad Arezzo, al 12,9 per cento in confronto al 14,7 per cento

Effetto De Luca a Salerno

Gli occhi sono puntati anche su alcuni comuni del Mezzogiorno. Ad Avellino sono in corsa il Campo largo con Nello Pizza e due ex sindaci, entrambi di centrodestra, Laura Nargi e Gianluca Festa. Alle 12 si è recato alle urne il 15,7 per cento (-2,7 per cento).

A Salerno – dove è tornato in campo Vincenzo De Luca – la partecipazione è in crescita di mezzo punto: si attesta al 14,4 per cento, mentre alle ultime comunali era al 13,9 per cento. In controtendenza rispetto al dato nazionale, anche Reggio Calabria: l’affluenza è al al 12,5 per cento con una crescita dello 0,2 per cento.

Il prossimo rilevamento dell’affluenza sarà comunicato alle ore 19 e, poi, a fine giornata alle ore 23. Le urne riapriranno domani dalle ore 7 fino alle 15, quando inizieranno le operazioni di spoglio.

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