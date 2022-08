Il presidente Urso di Fratelli d’Italia non vuole sentire parlare di commissioni di indagini su rapporti tra Lega e Cremlino, ma per il ministro degli Esteri si tratta di affermazioni «inquietanti»: tutte le altre notizie politiche della giornata

Scontro tra Di Maio e il Copasir sull’ipotesi di una commissione di indagine sulle ingerenze russe in Italia.

Mario Draghi non intende fare nuovo debito per rispondere all’aumento dei prezzi, come gli ha chiesto il centrodestra.

Domani ha terminato la pubblicazione del suo programma elettorale, diviso in dieci proposte che potete trovare qui.

9.50 – Calenda è molto ottimista sul futuro della sua alleanza: con il 10 per cento dei voti, sostiene, impedirà alla destra di formare un governo e otterrà un nuovo incarico per Draghi.

9.00 – Scontro Copasir Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio era andato all’attacco della Lega ieri, proponendo una commissioe di inchiesta sui rapporti tra il partito di Salvini e il Cremlino. Questa mattina, con un’intervista sul Corriere della Sera è arrivata la risposta del Copasir, per bocca del suo presidenti di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso. «Credo che sia giusto e doveroso in campagna elettorale evitare di delegittimare o screditare gli avversari in questo modo, si fa il gioco delle autocrazie e delle dittature, che hanno proprio come obiettivo quello di confondere i cittadini delle democrazie e mettere una contro l’altra le forze politiche, per minare il sistema dalle fondamenta», ha detto Urso, sostenendo che un ulteriore commissione sia inutile, essendoci già il Copasir per occuparsi di queste materie.

Subito dopo è arrivata la replica di Di Maio: «Io non ho certezze, però credo ci sia qualcosa da accertare. Mi è dispiaciuto vedere che i partiti della coalizione della Meloni tra cui FdI non siano d'accordo: è inquietante».

