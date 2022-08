Mancano 27 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale. Domani segue la giornata politica con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti

COSA C’È DA SAPERE

Il caro bollette resta al centro della campagna elettorale con il segretario della Lega Matteo Salvini che chiede un intervento da 30 miliardi di euro e parla di «armistizio» tra le forze in campagna elettorale.

Secondo Emma Bonino, di +Europa, il governo potrebbe intervenire tra martedì e mercoledì con un primo provvedimento.

Ma Giulio Tremonti, possibile ministro dell’Economia in quota Fratelli d’Italia avverte: «Uno scostamento di bilancio sarebbe una misura molto rischioso».

9.41 – Beppe Grillo rilancia il voto per i sedicenni

Il fondatore del Movimento 5 stelle Beppe Grillo lancia la proposta di concedere il voto ai sedicenni. «A 16 anni puoi lavorare, puoi pagare le tasse, ma non puoi votare. Un giovane non può determinare il suo futuro attraverso la scelta del governo nazionale del suo Paese» scrive in un post pubblicato sul suo blog stamani, ricordando le battaglie passate del Movimento a questo proposito. «Da anni il M5S porta avanti questa battaglia generazionale. Nel 2013 abbiamo votato per l’estensione del voto ai sedicenni nella riforma della legge elettorale europea e presentammo in Parlamento una mozione di riforma costituzionale e istituzionale per estendere il voto anche ai referendum popolari sulla modifica di Governo e di Stato. Come sempre, entrambe le proposte furono bocciate».

È una delle prime proposte concrete che Grillo lancia in campagna elettorale, alla quale finora ha partecipato in maniera piuttosto limitata.

8.50 – Per Crosetto c’è «disappunto» negli alleati perché Meloni sta vincendo

«Non c’è diffidenza (tra gli alleati). C’è disappunto verso chi sta vincendo». Così Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia in un’intervista al Corriere della Sera sulle parole di Matteo Salvini a proposito della possibile premiership di Giorgia Meloni. «Il centrodestra è una coalizione. Ma in campagna elettorale ogni leader ha due obiettivi: ottenere un risultato di coalizione e ottenerne uno di partito. E risponderà dei due risultati. È una competizione nella competizione».

8.40 – Giorgetti, costi gas come «danni di guerra»

La Lega torna sul tema gas con un’intervista del ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti pubblicata oggi dal Corriere, in cui il numero due di Salvini paragona i danno causati alle imprese dall’aumento dei costi dell’energia a quelli causati da un conflitto armato.

8.30 – FdI si distingue sul caro bollette

Il dibattito politico nel fine settimana è stato dominato dall’aumento dei prezzi dell’energia, tema cavalcato in particolare dal segretario della Lega Matteo Salvini che, dopo avvertito che in autunno famiglie e imprese rischia il razionamento, ha proposto un «armistizio» in campagna elettorale e ha parlato di uno scostamento, cioè un aumento del deficit già previsto, pari a 30 miliardi.

Ma anche se Salvini dice di dare per scontato l’assenso degli alleati di Fratelli d’Italia, questa mattina arrivano i primi distinguo. L’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, probabile candidato di Fratelli d’Italia a ricoprire lo stesso ruolo nel prossimo governo, ha detto questa mattina che uno scostamento di bilancio «sarebbe molto rischioso».

© Riproduzione riservata