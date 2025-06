«Accogliamo con favore il messaggio di Ursula von der Leyen e la ringraziamo per aver investito il suo capitale politico, ma non basta», dichiara in esclusiva per Domani Máté Hegedűs, portavoce del Budapest Pride. «Ci aspettiamo che la Commissione europea faccia di più, in particolare che chieda misure provvisorie alla Corte di giustizia, sia attraverso la procedura d’infrazione già in corso presso la Cgue (C-769/22), sia avviandone una nuova contro il nuovo pacchetto di emendamenti. È questo che chiedono oltre 38.000 persone firmando la nostra petizione».

Parole nette, che arrivano dopo il messaggio pubblico con cui martedì la presidente della Commissione europea ha chiesto alle autorità ungheresi di revocare il divieto imposto alla marcia dell’orgoglio nella capitale, prevista per il 28 giugno.

«La nostra Unione si fonda sull’uguaglianza e sulla non discriminazione. Sono valori fondamentali, sanciti dai nostri trattati», ha detto von der Leyen. «Chiedo alle autorità ungheresi di autorizzare il Budapest Pride. Senza paura di sanzioni penali o amministrative per organizzatori e partecipanti. Alla comunità Lgbtq in Ungheria e oltre: sarò sempre vostra alleata».

Ma per chi quella marcia la organizza da trent’anni, e oggi si ritrova per la prima volta di fronte a un divieto esplicito da parte della polizia, non è più sufficiente ascoltare parole di solidarietà. «Serve un passo avanti. Serve agire con gli strumenti del diritto europeo, chiedendo misure concrete alla Corte», ribadisce Hegedűs. La richiesta si concentra in particolare sull’uso degli articoli previsti dai Trattati per attivare misure provvisorie contro il blocco ungherese, e per aprire una nuova procedura su quella che l’associazione definisce «una legge incostituzionale e discriminatoria».

Il divieto, formalizzato la scorsa settimana, si fonda su modifiche legislative approvate dalla maggioranza di destra al governo, che sotto il pretesto della tutela dei minori consente alle autorità di vietare manifestazioni che “rappresentino stili di vita non eterosessuali”. Una norma che, secondo le associazioni e numerosi giuristi, viola sia la Costituzione ungherese sia i trattati europei.

Il sindaco di Budapest, Gergely Karácsony, ha annunciato che intende comunque far svolgere la manifestazione. «La libertà, l’amore e il Budapest Pride non si possono vietare», ha dichiarato, sostenendo apertamente il corteo, al quale sono attese migliaia di persone.

Il primo divieto

In Ungheria, il Pride si svolge da trent’anni, spesso tra tensioni e tentativi di boicottaggio. Ma è la prima volta che la manifestazione viene formalmente vietata da un’autorità pubblica. Dal 2010, il paese è governato da Viktor Orbán, leader del partito Fidesz, che ha progressivamente ridotto lo spazio democratico e i diritti civili. Il suo governo ha introdotto leggi che vietano l’adozione per coppie omosessuali, aboliscono il riconoscimento legale del genere per le persone trans, e limitano l’educazione sessuale inclusiva nelle scuole.

In questo contesto, le parole di von der Leyen hanno un peso politico. Ma il movimento arcobaleno ungherese che in questi giorni prepara la manifestazione chiede di andare oltre. «In Europa, tutti devono avere il diritto di amare chi desiderano amare», ha detto la presidente della Commissione. E ancora: «Sarò sempre vostra ally» — alleata, nella terminologia dell’attivismo queer, indica chi si impegna attivamente per sostenere le persone discriminate. La risposta del premier ungherese Viktor Orbán, arrivata via social poche ore dopo, respinge l’appello definendolo un’«interferenza» e un «affare interno» dello Stato ungherese.

E oggi il Pride di Budapest domanda più di un’alleanza simbolica. Chiede un intervento istituzionale. «Abbiamo bisogno di protezione legale, non solo di dichiarazioni pubbliche», sottolinea Hegedűs.

La posizione ambigua del governo italiano

In questo clima di tensione e incertezza, arriva anche una posizione ambigua dal ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani. Intervenuto a margine del pre-vertice del Partito Popolare Europeo a Bruxelles: Tajani ha detto: «La libertà di manifestare è sacrosanta, però ci sono dei limiti anche nel rispetto delle proprie idee. Questo vale per tutti, per tutte le idee, per tutte le proposte. Se sono manifestazioni che non offendono nessuno, perché no?».

La sua affermazione, tuttavia, lascia un margine di ambiguità: da un lato, difende il diritto di manifestare, dall’altro sembra condizionarlo a un’interpretazione soggettiva del «non offendere nessuno», aprendo la porta a possibili restrizioni basate su valutazioni politiche o morali. Un approccio sfuma la netta condanna del divieto espressa da von der Leyen e rischia di indebolire la coesione europea sulla difesa dei diritti fondamentali.

Gli organizzatori della marcia confermano l’intenzione di scendere in piazza sabato 28 giugno, anche senza autorizzazione.

Diversi eurodeputati, diplomatici e organizzazioni per i diritti umani hanno annunciato che saranno presenti. Tra questi Yuri Guaina di All Out che chiede alla «Commissione di agire subito, chiedendo misure cautelari alla Corte di Giustizia, perché non si tratta solo del Budapest Pride, ma anche di altri Pride in Ungheria». Ma resta aperta l’incognita sulla risposta delle forze di polizia e sull’eventualità di sanzioni o fermi nei confronti dei partecipanti.

