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«Se ne parla lunedì»: così, già prima delle manifestazioni del weekend, governo ed Eliseo avevano rinviato per l’ennesima volta una risposta politica alle istanze degli studenti.

Il lunedì è arrivato: è cominciato con un dispiegamento a sorpresa del presidente della Repubblica a Marsiglia, con Emmanuel Macron visibilmente concentrato sul tema dell’ordine pubblico e dei divieti; è proseguito con l’incontro tra il primo ministro e gli studenti, spacchettati tra loro e ricevuti dopo gli influencer («si ha come la sensazione di esser presi in giro», hanno detto i rappresentanti degli studenti).

L’ultimo capitolo è quello delle proposte di Lecornu nel tardo pomeriggio, in un clima di scarse aspettative però: a pronunciarle è un primo ministro che aveva già anticipato da giorni di voler lasciare le vere risposte politiche «di medio e lungo termine» alle presidenziali.

Capitolo 1. Le dichiarazioni di Macron

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Marsiglia è una delle città i cui sindaci avevano lamentato che il 17 ottobre le forze dell’ordine fossero state assenti dove i casseurs distruggevano le attività commerciali, mentre erano intervenute duramente contro gli studenti. «Non c’erano abbastanza forze dell’ordine il 17, lo si sa bene, perché non era stato affatto anticipato quel che poi è successo: le forze di ultrasinistra si mobilitano presto la mattina, in modo atipico, e non avevamo anticipato che ci sarebbe stata anche della delinquenza che ci si infilava».

«Sappiamo che il sabato prossimo sarà ancora a rischio, in una cronaca che potrebbe ripetersi ogni sabato: proteggeremo i centri città, beni e persone». Pensando al 5 novembre, data in cui da tempo i sindacati hanno annunciato mobilitazione, Emmanuel Macron ha detto che: «Continueremo ad avere dei tracciati dichiarati per i sindacati e le forze rappresentative, e che però si terranno fuori dal centro per non mettere i commerci a rischio».

La scorsa settimana Macron aveva già vietato le manifestazioni ove possibile e lasciato un percorso autorizzato per i sindacati a Parigi, percorso che però – dopo essere stato concordato coi rappresentanti – era stato cambiato alla vigilia, suscitando le proteste anche dei partiti.

Capitolo 2. Gli studenti a Matignon

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«Provano a dividerci», hanno detto i rappresentanti degli studenti, finalmente a Matignon: era da settimane che chiedevano di essere ricevuti direttamente da Sébastien Lecornu, il primo ministro. Che questo lunedì pomeriggio, dopo aver lasciato il compito ai suoi ministri per settimane, ha finalmente accolto i sindacati degli studenti, anche se frammentandoli: «Prima di noi ha voluto ricevere gli influencer, poi ci ha divisi, tra rappresentanti dei licei e delle università. Ma non ha capito che siamo compatti? E che aspettiamo ancora questi dieci miliardi per l’istruzione», ha ribadito Sabrine Kharbach, che è portavoce dell’Union étudiante, ricordando anche la richiesta degli studenti di abolire la controversa piattaforma Parcoursup.

«Continueremo la mobilitazione», con le prossime date del 31 ottobre e del 5 novembre, hanno detto gli studenti dopo aver incontrato il governo.

Capitolo 3. Le promesse di Lecornu

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Secondo quanto anticipato da chi ha incontrato Lecornu questo pomeriggio, il primo ministro ha in mente di fare modifiche “cosmetiche” alla piattaforma Parcoursup, «rendendola più comprensibile», ma solo per un secondo momento (in vista del 2028) ha ventilato interventi più decisi.

Tra le piccole aperture che ci si aspetta da Lecornu, c’è quello dell’apertura di muovi posti alle superiori. Ulteriori sviluppi sono attesi nel pomeriggio e poi mercoledì in occasione del dibattito in Assemblea nazionale.

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