È iniziata con tensioni tra manifestanti e polizia la giornata di mobilitazioni contro il carovita in Francia. In Place de la Republique a Parigi, da dove partirà il corteo alle 14, le forze dell’ordine hanno usato gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti. 

Europa

In Francia dopo gli scontri anche le università sulle barricate

Daniel Peyronel
In Francia dopo gli scontri anche le università sulle barricate
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Gli scontri

Le manifestazioni di studenti e gilet gialli che si tengono in tutto il territorio nazionali hanno visto già scontri anche a Marsiglia, Rennes, Rouen. Nella capitale ci sono già stati 100 arresti. A Marsiglia, alcuni manifestanti sono entrati brevemente nell’atrio del municipio dopo aver sfondato la porta, come riferisce la France Presse. Sempre a Marsiglia, in centro, un commissariato di polizia è stato attaccato dai manifestanti: sono stati infranti dei vetri e all'interno sono state lanciate delle granate fumogene. Nella città diverse centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico, incendiando cassonetti e accendendo fumogeni, come scrive Le Figaro.

In Bretagna, a Rennes, fin dalle otto del mattino, i manifestanti hanno eretto posti di blocco, mentre alcune barricate in fiamme hanno ostacolato la circolazione sulla tangenziale. A Lione, le forze dell'ordine hanno disperso diversi gruppi di manifestanti che tentavano di bloccare il traffico. Blocchi sono stati segnalati anche a Nancy.

Organizzata dagli studenti che hanno manifestato in queste ultime settimane, insieme ai gilet gialli e ad alcuni sindacati, la dimostrazione ha come oggetto il crescente costo della vita e il caro carburanti. Il presidente Emmanuel Macron aveva rivolto da Bruxelles un appello «alla calma», sottolineando che il diritto di manifestare deve accompagnarsi al «rispetto», senza «insultare» né «distruggere».

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