Cosa aspetta Bruxelles? Proteggere la libertà dei media in Italia è sempre più urgente.

«Avevamo fatto avere le nostre preoccupazioni riguardo alle condizioni della media freedom in Italia. Intanto la situazione sta peggiorando. Serve un’indagine». Davvero la Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen che proprio in queste ore è alla ricerca dei voti per la sua riconferma, pensa di poter far finta di nulla, mentre Giorgia Meloni attacca la libertà dei media?

Questa è la vera domanda che aleggia tra le righe della lettera che giovedì verrà spedita alla Commissione, e che Domani ha potuto avere in anteprima. A spedirla è lo European Movement International, la grande organizzazione europeista che fa da ombrello a sindacati e famiglie politiche: il Movimento europeo integra tra i suoi membri Popolari europei, le formazioni liberali europee, il Partito socialista europeo, i Verdi europei e così via, oltre alla Confederazione dei sindacati europei e a tante altre realtà su scala europea.

In anteprima: la lettera alla Commissione

La lettera verrà spedita a Věra Jourová, la vicepresidente della Commissione europea che ha fatto da madrina alla legge anti querele bavaglio europea e allo European Media Freedom Act. Si tratta di richiamare l’attenzione sia di Bruxelles che dell’opinione pubblica riguardo agli attacchi alla libertà dei media in corso in Italia. Tra i firmatari ci sono non a caso anche la Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi) e le federazioni dei giornalisti sia europea (Efj) che internazionale (Ifj).

«Avevamo già scritto a Jourová a maggio, ma la vicepresidente, pur avendo confermato la ricezione della lettera, non ci ha ancora inviato una risposta a livello formale. La Commissione ha detto che sta monitorando la situazione ma nulla più; inoltre Bruxelles ha ritardato la pubblicazione del rapporto sullo stato di diritto, il che lascia pensare che vi sia stata una scelta politica arrivata da Ursula von der Leyen», spiega a Domani Federico Terreni del Movimento europeo.

Ecco perché lo European Movement International, assieme alle federazioni dei giornalisti, torna a dar la sveglia alla Commissione europea. E scrive che nell’arco di pochi mesi dalla prima lettera, rimasta senza risposta, «l’interferenza del governo sulla Rai è cresciuta in modo consistente, minandone ulteriormente l’indipendenza. La decisione recente di chiudere il programma “Che sarà” condotto da Serena Bortone che aveva sfidato gli interventi sulla linea editoriale nel caso Scurati è una ulteriore conferma dei tentativi censori del governo». La lettera fa anche riferimento al caso Agi.

«Speravamo che la pubblicazione del rapporto annuale della Commissione europea sullo stato di diritto in Italia potesse accendere la luce sugli attacchi del governo italiano alla libertà dei media. Ci preoccupa la decisione della Commissione europea di rinviarne la pubblicazione fino a quando l’Europarlamento avrà votato la presidenza di Commissione è ulteriore motivo di preoccupazione».

Doppia sveglia: Bruxelles allertata su Meloni

«Preservare l’indipendenza della stampa è di massima importanza per una democrazia che funzioni, perciò anche in nome dello European Media Freedom Act e dei valori fondamentali dell’Ue, ribadiamo la richiesta di lanciare un’indagine sui tentativi del governo di controllare media e informazione».

La richiesta era già stata formulata nella lettera di maggio, che pure Domani aveva reso nota in anteprima, e che recitava: «Gentile vicepresidente Jourová, l’indipendenza dei media è un pilastro della nostra democrazia, nonché uno dei princìpi fondanti della nostra Unione. Purtroppo questi valori sono sottoposti a enorme pressione in Italia. Il governo Meloni sta esercitando sempre più potere sulla Rai, attraverso l’estromissione di manager e conduttori dai loro incarichi e la censura di programmi critici nei confronti del governo. Giornalisti e testate sono stati massicciamente attaccati da membri del governo, così da silenziare le voci di dissenso e compromettere l’indipendenza dei media».

E giù di episodi e di argomenti – dal caso Scurati al giornalismo investigativo a rischio – per poi concludere che: «Le chiediamo, vicepresidente della Commissione europea, di lanciare un’indagine su questi tentativi di presa dei media e dell’informazione pubblica, in linea con gli standard previsti dallo European Media Freedom Act e coi valori fondamentali dell’Ue».

...E la Commissione?

Sollecitata dalla federazione europea dei giornalisti (Efj), dall’Fnsi e dalle più importanti organizzazioni per la libertà di stampa, Jourová aveva già anticipato le «tendenze negative» dell’Italia. Mentre la società civile le chiedeva un’indagine, la vicepresidente rispondeva: la abbiamo già. Si tratta del report sullo stato di diritto, appunto. A inizio giugno il suo staff aveva confermato a Domani che la pubblicazione «è al momento prevista a inizio luglio, ma è solo indicativo».

Poi la deflagrazione del caso: nel giorno del summit informale tra i leader per discutere le nomine, ovvero il 17 luglio, Clothilde Goujard scrive su Politico che «stando a quattro funzionari le indagini sui media in Italia, cioè il report annuale, pur attese per il 3 luglio, sarebbero rinviate finché la nuova presidenza di Commissione è nominata. Il ritardo pare motivato politicamente: von der Leyen sta cercando il supporto dei leader come Meloni per assicurarsi il secondo mandato».

Come Domani ha appreso, e come ha potuto verificare anche dai documenti ufficiali della Commissione europea, ora il dossier piomba sul tavolo del collegio dei commissari soltanto mercoledì 24 luglio. Cioè – nelle speranze di von der Leyen – dopo una sua riconferma.

La libertà sempre più compromessa

Ma quel che von der Leyen non può rinviare è la pubblicazione del monitor sul pluralismo dei media, ovvero lo studio scientifico sul quale il rapporto si basa. È stato reso pubblico il 27 giugno e Domani aveva potuto visionarlo in anteprima; il dossier attesta il rapido degradarsi della libertà dei media in Italia. Un esempio su tutti: rispetto al monitor dell’anno precedente, l’Italia passa dalla fascia a rischio basso a quella a rischio medio in un settore cruciale come quello della cosiddetta «protezione fondamentale», che valuta se ci sono le condizioni di base per un giornalismo libero e indipendente.

Anche il fatto che il governo Meloni ricorra alle querele bavaglio contro i giornalisti – inclusi quelli di Domani – viene attestato esplicitamente: «In Italia c’è una tendenza preoccupante nel ricorso sempre più frequente a iniziative legali, sia sul piano penale che civile, contro i giornalisti, e pure gli stessi membri del governo vi ricorrono».

Il monitor europeo è una conferma scientificamente solida di quanto già altri indici hanno segnalato: a maggio l’indice mondiale della libertà di stampa prodotto da Reporters sans frontières – anch’esso pubblicato in anteprima da Domani – aveva mostrato una retrocessione di cinque posizioni da parte dell’Italia di Meloni, che era finita così nelle «zone problematiche» assieme all’Ungheria.

L’appello contro gli attacchi alla libertà di stampa, promosso da Domani perché tre suoi cronisti rischiano il carcere, ha raccolto le adesioni di oltre ottanta organizzazioni e testate internazionali.

