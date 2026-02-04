Si chiude con sentenze pesanti il processo politico ai militanti antifascisti accusati dei disordini del Giorno dell’onore, l’11 febbraio 2023. Non solo per l’attivista non binaria tedesca: è di sette anni la pena inflitta all’italiano Gabriele M e di due quella alla tedesca Anna M.

Otto anni a Maja T., sette a Gabriele M. e due a Anna M. La sentenza arriva nel primo pomeriggio a Budapest e chiude un processo che fin dal principio ha assunto i contorni di una resa dei conti politica. In un clima di forte tensione, con militanti dell’estrema destra ungherese presenti dentro e fuori dal tribunale, la corte ha condannato i tre militanti antifascisti imputati per le aggressioni avvenute durante il “Giorno dell’onore”, la ricorrenza che ogni anno richiama a Budapest l’estrema destra europea. Un verdetto che conferma la linea dura delle autorità ungheresi con una «punizione esemplare del regime», come l’ha definita l’europarlamentare Ilaria Salis, imputata nello stesso procedimento.

«L’antifascismo è la necessaria autodifesa delle società democratiche. (...) Non c'è desiderio di ferire e uccidere», ha detto in aula Maja T.

La sentenza

In Ungheria va in scena l’ultimo atto del processo a carico dell’antifascista tedesca Maja T., accusata di aver aggredito militanti di estrema destra a Budapest l’11 febbraio 2023. Nella stessa occasione è arrivata la sentenza per l’italiano Gabriele M., condannato a sette anni, e per la tedesca Anna M, condannata a due anni. I due erano imputati in un differente procedimento perché secondo l’accusa avrebbero sostenuto e organizzato le aggressioni pur non partecipandovi direttamente. La condanna più pesante, come previsto, è arrivata per Maja che dovrà scontare otto anni di reclusione in Ungheria.

Per l’accusa, una ventina di attivisti dell’area antagonista, tra cui Maja per la quale erano stati chiesti 24 anni, avrebbero preso parte a una serie di aggressioni avvenute a Budapest tra il 9 e l’11 febbraio 2023. In quei giorni, secondo la ricostruzione della procura, piccoli gruppi avrebbero colpito in diverse zone della città persone ritenute legate al “Giorno dell’Onore”, la manifestazione annuale che celebra reparti delle Ss e che si svolge con il consenso delle autorità ungheresi. Nel corso del processo, però, nessun testimone ha riconosciuto con certezza Maja alimentando i dubbi sull’operato della giustizia ungherese. «È un palcoscenico kafkiano – ha commentato Ilaria Salis – su cui va in scena lo squallido spettacolo della punizione esemplare che il regime infligge ai propri nemici».

La sentenza conferma la linea dura intrapresa dalle autorità ungheresi e dal governo di Orban che ha trasformato il caso in un vero e proprio processo politico. Nell’ultimo anno Maja, estradat* in modo illegittimo dalla Germania nel 2024, aveva più volte denunciato il trattamento inumano e degradante a cui era sottopost*, in isolamento forzato e in condizioni di salute precarie.

Il clima

Fuori dal tribunale il clima è apparso carico di tensione, come ormai consuetudine in occasione delle udienze di Maja. Fin dalle prime ore della mattina si sono radunati gruppi di militanti dell’estrema destra ungherese, alcuni con simboli riconducibili all’universo neonazista, croci celtiche appuntate sul petto e bandiere nazionaliste. La loro presenza, silenziosa ma ostentata, è stata tollerata dalle forze dell’ordine, schierate in assetto antisommossa lungo le vie adiacenti.

Una presenza tollerata dalle forze dell’ordine che ha fatto da cornice all’intera udienza, con il chiaro intento di intimorire i sostenitori degli imputati, e ha rafforzato l’idea di un processo sbilanciato. Anche dentro l’aula infatti si è registrata la presenza di un gruppetto di militanti ungheresi che ha emesso grugniti al momento dell’ingresso in aula di Maja, ancora una volta scortat* con mani e pieni legate da spesse catene.

