L’attacco del governo Meloni alla libertà dei media è ormai talmente conclamato che neppure Ursula von der Leyen, in cerca di sostegno per il bis, può far finta di non vederlo. «Stiamo monitorando tendenze negative per quel che riguarda la libertà dei media in Italia e in Slovacchia», ha fatto sapere Věra Jourová; oltre a essere vicepresidente della Commissione europea e avere in carico lo stato di diritto, è la madrina dello European Media Freedom Act e della legge Ue contro le querele bavaglio.

Il fatto che le «tendenze» emergano può avere per Meloni effetti politici in termini di alleanze e margini di manovra, e per l’Italia effetti economici qualora le violazioni dello stato di diritto spingano l’Ue a bloccare fondi.

La leva di Jourová

La «tendenza negativa» che Jourová registra non è un giudizio soggettivo ma un’analisi basata su approfonditi resoconti, che possono spingere Bruxelles ad attivare la leva di emergenza, come è successo nel 2022 con l’Ungheria di Orbán. Questa leva si chiama “meccanismo di condizionalità sulla rule of law” e consente di trattenere fondi Ue nel caso in cui gli equilibri democratici siano stati violati.

A inizio luglio la Commissione renderà pubblico il rapporto annuale sulla rule of law per ciascuno degli stati membri. Ma già da mesi la commissaria – tra viaggi in Italia e contatti con rappresentanti di categoria – raccoglie materiale per il report, quasi pronto per essere ufficializzato. Oltre ai rischi per il pluralismo, monitorati per Bruxelles dal Centre for Media Pluralism and Media Freedom, alla commissaria arrivano le allerte di una pletora di organizzazioni.

Le allerte sull’Italia

«Risponderemo alla lettera inviata alla vicepresidente da associazioni di giornalisti preoccupate per la situazione in Italia», assicura a Domani il portavoce di Jourová. «I media indipendenti, cane da guardia del potere, sono un pilastro della democrazia europea». Le federazioni europea e internazionale dei giornalisti (Efj e Ifj), assieme all’Fnsi, sono tra le realtà che hanno sottoscritto la lettera spedita a fine maggio a Jourová per chiederle «un’indagine sui tentativi di presa dei media e dell’informazione pubblica» nell’Italia di Meloni.

La lettera – che era stata anticipata da Domani – è promossa dallo European Movement International, il quale ha tra i membri grandi famiglie politiche europee (Ppe, formazioni liberali, Partito socialista e Verdi), la Confederazione dei sindacati europei e altre realtà.

Oltre alla lettera c’è stata l’allerta della Media Freedom Rapid Response, corsa in Italia per una missione urgente a metà maggio; e già prima, l’Efj aveva messo in guardia la Commissione. L'indice mondiale sulla libertà di stampa mostra che l’Italia è retrocessa di 5 posizioni e che finisce nelle «zone problematiche» assieme all’Ungheria.

Il nodo politico

Per argomentare l’assimilazione di Fratelli d’Italia in una ventura maggioranza, von der Leyen ha sostenuto di recente che Meloni superi i criteri di europeismo, antiputinismo e rispetto dello stato di diritto.

Il fatto che l’allerta sulla libertà dei media in Italia sia arrivata alla Commissione apre contraddizioni evidenti nella strategia della presidente, che già in questo mandato ha chiuso un occhio su Orbán; un esempio recente: l’Europarlamento ha deciso di portarla in tribunale perché ha sbloccato all’autocrate 10 miliardi. In questo mandato Fidesz ha votato per von der Leyen presidente.

«C’è preoccupazione che una presenza di FdI nella maggioranza che sosterrà la ventura Commissione possa smorzarne l’attività come guardiana dei trattati», avverte l’eurodeputata verde tedesca Alexandra Geese.

