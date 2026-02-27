La candidata dei Verdi Hannah Spencer è stata dichiarata vincitrice con 14.980 voti: «Per le persone qui a Gorton and Denton che si sentono lasciate indietro e isolate: vi vedo e combatterò per voi». Un duro colpo per il premier Starmer in un’area tradizionalmente laburista

I Verdi hanno vinto le elezioni parlamentari suppletive nel collegio di Orton e Denton, nella Greater Manchester. I Labour scalati al terzo posto hanno perso il seggio del deputato dimissionario dell’area.

Con 14.980 voti la candidata dei Verdi Hannah Spencer è stata dichiarata vincitrice. Matthew Goodwin, del partito di estrema destra Reform Uk, ha ottenuto 10.578 voti. Mentre la candidata laburista Angeliki Stogia ne ha ricevuti 9.364.

Ne esce un panorama politico frammentato, dopo decenni di bipolarismo laburista e conservatore. Il collegio in questione, per quasi tutto il Ventesimo secolo, ha scelto deputati laburisti, ma dal luglio 2024, quando è stato eletto il governo di Keir Starmer, l’esecutivo ha visto crollare il consenso: la quota di voti si è dimezzata rispetto alle elezioni nazionali. Un colpo al premier, in un momento in cui il governo è stato colpito anche dal domino degli Epstein Files.

I verdi

Il partito guidato da Zack Polansky, a sinistra del moderato premier, è in costante ascesa. Con il 40 per cento dei consensi alle suppletive, ha ottenuto un margine inaspettatamente ampio, garantendo ai Verdi il loro quinto seggio nella Camera dei Comuni. «Per le persone qui a Gorton and Denton che si sentono lasciate indietro e isolate: vi vedo e combatterò per voi», ha detto la candidata vincitrice Spencer, idraulica e consigliera locale, nel suo discorso dopo la vittoria. Spencer ha voluto sottolineare che non c’è alcuna differenza tra lei, che ora andrà in parlamento, e gli elettori. «Farò spazio a tutti coloro che svolgono lavori come il mio», ha detto, «finalmente avremo un posto a tavola. Possiamo pretendere di meglio, senza odiarci a vicenda».

Proprio sull’equità si è soffermato il leader del partito Polansky, in un’intervista nel programma Today: «Le persone sono davvero in difficoltà. E sappiamo che il problema più grande, alla base di tutto questo, è la disuguaglianza», ha affermato, ricordando come negli ultimi decenni i ricchi si sono sempre più arricchiti, aumentando il divario. Dunque, ha aggiunto, «è tempo di ridistribuire quella ricchezza e quel potere».

Reform Uk

Il presidente di Reform Uk, il partito anti-immigrazione, David Bull, ha messo al riparto il partito dalle dichiarazioni del leader Nigel Farage, che subito dopo l’annuncio della vittoria dei Verdi aveva contestato la legittimità del risultato delle suppletive. «Una vittoria del voto settario e degli imbrogli», l’aveva definita il rappresentante dell’estrema destra.

