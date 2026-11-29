Il primo ministro uscente e candidato socialista alla rielezione è stato il primo leader a recarsi alle urne. «Il nostro paese deciderà che futuro vuole per i prossimi quattro anni». Alle 21 gli exit poll e alle 22.30 attesi i risultati provvisori

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Il primo ministro uscente e candidato socialista alla rielezione Pedro Sánchez è stato il primo leader a votare a Madrid. «Vedo una mobilitazione storica e quindi ho buone sensazioni», ha dichiarato. «Oggi è il giorno in cui il nostro paese, la Spagna, deciderà quale futuro vuole per i prossimi quattro anni».

Il leader del Partito socialista (Psoe) ha lanciato un appello alla partecipazione, perché maggiore sarà la mobilitazione, «tanto meglio saranno rappresentati il sentimento e la volontà dei cittadini nel prossimo parlamento e tanto più forte sarà il governo per portare avanti le proprie politiche». Sánchez si aspetta una partecipazione «tra le più alte di tutta la nostra storia democratica».

In Spagna i seggi per queste elezioni anticipate, le 17esime dal ritorno della democrazia nel 1978, sono aperti dalle 9 alle 20: sono chiamati al voto oltre 38,6 milioni di cittadini e cittadine, di cui 35,9 circa residenti nel paese e 2,6 residenti all’estero. Questi ultimi hanno già votato entro giovedì 26 novembre attraverso ambasciate e uffici consolari. A votare per la prima volta, dopo il compimento dei 18 anni, circa 1,6 milioni di giovani.

Le elezioni politiche rinnoveranno il parlamento spagnolo: al Congresso verranno eletti 350 deputati, al Senato 209 senatori. Toccherà al nuovo parlamento scegliere il primo ministro che guiderà il governo per i prossimi quattro anni.

Exit poll e risultati

Dopo la chiusura del seggi alle 20, alle 21 sono previsti gli exit poll mentre i risultati provvisori sono attesi già alle 22.30, quando saranno comunicati presso il Centro nazionale di diffusione dei dati elettorali, nel complessi fieristico Ifema, a Madrid, dalla ministra portavoce del governo Elma Saiz e dal ministro dell’Interno, Fernando Grande Marlaska.

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