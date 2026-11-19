L’incontro presentato come un’occasione per discutere il rapporto tra le normative che vietano queste pratiche e la tutela della libertà di parola, religione e coscienza. Pratiche che l’Onu ha definito «tortura» e «violazione dei diritti umani». L’eurodeputato chiama in causa Meloni: «Cosa ne pensa? È d’accordo con l’iniziativa del suo partito?»

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In Italia c’è ancora chi pensa che dall’omosessualità si debba guarire. C’è chi racconta di esserci riuscito, chi, come Luca Di Tolve o Nausicaa Della Valle, promuove percorsi per cambiare l’orientamento sessuale «guarendo» le proprie «ferite» e chi rivendica la possibilità di farlo in nome della religione. È attorno a queste convinzioni che il 19 novembre si è svolto al Parlamento europeo un evento organizzato dall’eurodeputato di Fratelli d’Italia Paolo Inselvini.

Una conferenza dedicata alle cosiddette pratiche di conversione, le stesse che le Nazioni Unite hanno definito «tortura» e «violazione dei diritti umani». Pratiche prive di ogni fondamento scientifico, che come – Domani ha raccontato nella docu-inchiesta Riparati – mirano a modificare o reprimere l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona.

L’incontro

L’incontro, intitolato “Protection Freedom of Speech and Conscience in the Context of ‘Conversion Practices’ Legislation in Europe”, è stato presentato come un’occasione per discutere il rapporto tra le normative che intendono vietare queste pratiche e la tutela della libertà di parola, di religione e di coscienza. Tra gli ospiti figurano i grandi «guru» di queste terapie, tra cui Matthew Grech, Mike Davidson, Roger Kiska e Nausica Della Valle, ex volto televisivo che racconta pubblicamente di essere «guarita» dall’omosessualità.

«Un’iniziativa gravissima» ha commentato il responsabile Diritti Pd ed europarlamentare Alessandro Zan, inviando una lettera alla presidente del Parlamento europeo Roberto Metsola.

«La cornice istituzionale rischia di essere percepita come una legittimazione di pratiche che lo stesso Parlamento, nella risoluzione del 29 aprile 2026 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha condannato, chiedendo alla Commissione di proporne il divieto in tutti gli Stati membri».

L’eurodeputato ha chiesto in particolare di verificare la compatibilità dell’iniziativa con le regole sull’utilizzo degli spazi parlamentari e di adottare misure affinché l’evento non sia percepito come sostenuto o patrocinato dall’istituzione. «Giorgia Meloni cosa ne pensa? È d’accordo con l’iniziativa del suo partito?», ha chiesto il parlamentare, chiamando in causa la presidente del Consiglio.

Terapie vietate

Sul piano scientifico, la questione è semplice: l’omosessualità non è una malattia. È dal 17 maggio 1990, che l’Organizzazione mondiale della sanità l’ha ufficialmente rimossa dall’elenco delle malattie mentali nella sua Classificazione Internazionale delle Malattie.

Come hanno raccontato i sopravvissuti a queste terapie, che nella maggior parte dei casi hanno tentato il suicidio prima di riuscire a salvarsi dalla manipolazione fisica e psicologica subita, le conseguenze documentate sono depressione, ansia, autolesionismo, disturbo da stress post-traumatico, istinti suicidari.

Sono otto gli Stati europei che hanno approvato leggi che vietano le terapie di conversione: Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Malta e Portogallo. In tutti gli altri, tra cui l’Italia, non esiste ancora una norma nazionale che vieti espressamente queste pratiche, pur in presenza di altre disposizioni che possono tutelare le persone da abusi e discriminazioni. Al termine del convegno, le associazioni promotrici, che non risulterebbero autorizzate a fare attività di lobbying all’interno del Parlamento, hanno dato vita anche a un flash mob davanti al Parlamento.

Un passo verso una disciplina comune potrebbe arrivare nel 2027. «Anche la Commissione europea, rispondendo all’iniziativa dei cittadini europei “Vietare le pratiche di conversione nell’Unione europea”, che ha raccolto oltre un milione di firme valide, ha annunciato l’intenzione di adottare nel 2027 una raccomandazione che inviti gli Stati membri a vietare tali pratiche», ha sottolineato Zan. «Ritengo essenziale che il Parlamento europeo tuteli, anche attraverso le scelte relative all’uso dei propri spazi, i principi di dignità umana, uguaglianza e non discriminazione sui quali si fonda l’Unione europea».

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