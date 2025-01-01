Video

Fatti

«Riparati». La chiesa, l'omosessualità e la violenza delle terapie riparative

«Riparati» non è solo un termine. È un grido, una denuncia, una ferita. È un viaggio nelle profondità delle esperienze di chi ha vissuto in prima persona le cosiddette «terapie riparative o di conversione», pratiche spesso messe in atto dalla chiesa - senza alcun fondamento scientifico - nel tentativo di «curare» l’orientamento sessuale di persone omosessuali. Nella docu-inchiesta di Alessia Arcolaci con regia, riprese e montaggio di Lorenzo Sassi e le musiche originali di Giulia Ananía raccontiamo l'impatto psicologico fisico ed emotivo che questi «esperimenti» hanno avuto sulle vite di chi ha subito queste pratiche, rivelando la sofferenza, il senso di colpa e la lotta interiore a cui sono stati sottoposti.