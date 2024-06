Non era necessario e quindi è un chiaro messaggio politico. I capi negoziatori hanno deciso di segnalare la chiusura di un accordo sulle nomine europee già prima che inizi il Consiglio europeo di giovedì e venerdì, che resta comunque la sede per le decisioni ufficiali. Ma popolari, socialisti e liberali arriveranno all’appuntamento con un pacchetto già chiuso. La notizia è filtrata dal Lussemburgo inizialmente tramite l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

I nomi del negoziato

Il pacchetto è lo stesso già discusso il 17 giugno nel summit informale: Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea, António Costa per la presidenza del Consiglio europeo, Kaja Kallas come alto rappresentante Ue. In ordine di peso dei gruppi, quindi: una popolare, un socialista, una liberale. I negoziatori sono i capi di stato e di governo individuati dalle famiglie politiche: per il Ppe i premier polacco e greco, Donald Tusk e Kyriakos Mītsotakīs; per i socialisti il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier spagnolo Pedro Sánchez, per i liberali il presidente francese Emmanuel Macron e il premier olandese uscente Mark Rutte, che ha da poco ottenuto la nomina di segretario generale della Nato.

La scelta dell’annuncio

La triade von der Leyen-Costa-Kallas era già in circolazione al summit informale tra leader che si è svolto il 17 giugno.

© Riproduzione riservata