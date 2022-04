Il premier Mario Draghi in settimana incontrerà i leader dei partiti di centrodestra che sostengono il governo, tra cui Matteo Salvini, per parlare dell’annoso tema della riforma fiscale.

Il Documento di economia e finanza (Def), con cui il governo mette in cantiere le riforme economiche per la prossima legge di Bilancio, è arrivato in parlamento. I partiti con estrema difficoltà portano avanti la riforma del Consiglio superiore della magistratura e quella della cittadinanza per i ragazzi nati da famiglie straniere. Al Senato, invece, verrà presentata un’interrogazione che poggia su tesi cospirazioniste.

Due grane per il governo

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il leader della Lega Matteo Salvini

Sono due, al momento, i temi più ostici che deve affrontare la maggioranza di governo: la riforma fiscale, che rivede anche le regole sul catasto, e la riforma del Consiglio superiore della magistratura, l’organo di autogoverno dei giudici. Di entrambe si occupano i deputati.

Questa settimana il premier Mario Draghi incontrerà i leader delle forze politiche di centrodestra per cercare di fare chiarezza sulla riforma del fisco, dopo l’ennesima fuga in avanti di Lega e Forza Italia durante le votazioni in commissione Finanze.

Per quanto riguarda la riforma del Csm, invece, non c’è unanimità tra i partiti al governo. È probabile che Lega e Italia viva non votino compatti con il resto della maggioranza durante l’esame in commissione Giustizia.

Sull’elezione dei magistrati al Csm, un punto di caduta potrebbe essere una proposta firmata da nove deputati leghisti. Si chiede di sorteggiare non gli eleggibili ma gli elettori, affidando all’estrazione la composizione dei collegi, in modo che i votanti non abbiano una base territoriale predefinita di candidati sui quali possano fare patti preventivi tra correnti.

Def

LaPresse

Le commissioni Bilancio di Camera e Senato questa settimana iniziano a esaminare il Documento di economia e finanza (Def). Prima di stilare il documento conclusivo, che poi verrà discusso in aula il 20 aprile, senatori e deputati vaglieranno le richieste che arriveranno dalle altre singole commissioni.

Da lunedì pomeriggio per tutta la settimana sono previste una serie di audizioni. Martedì mattina verranno ascoltati i sindacati, comuni, regioni e il ministro dell’Economia, Daniele Franco. Giovedì la Corte dei conti, l’Istat, la Banca d’Italia e l’Ufficio parlamentare di bilancio.

La commissione Lavoro di Montecitorio martedì ospiterà l’intervento del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, in merito alla proposta di legge sul lavoro accessorio.

Tesi cospirazioniste al Senato?

Il senatore Gianluigi Paragone (Foto Agf)

Questa settimana il senatore di Italexit (ex M5s) Gianluigi Paragone dovrebbe presentare a palazzo Madama un’interrogazione per chiedere al governo l’acquisizione delle immagini del satellite italiano dei territori ucraini, in particolare quelle che ritraggono Bucha.

Una richiesta legata allo scetticismo di Paragone, e di altri esponenti politici, sui massacri di civili e fosse comuni rinvenuti nelle città vicine a Kiev all’indomani della ritirata dell’esercito russo.

Come emerso da un’analisi delle immagini condotta dal New York Times, molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo di Bucha, smentendo così la versione di Mosca secondo cui le esecuzioni sono avvenute dopo l’allontanamento delle truppe.

Un video girato il 2 aprile mostra diversi corpi nelle strade della città, e dalle immagini satellitari di Maxar Technologies, diffuse dal quotidiano statunitense, si nota come alcuni di questi si trovavano lì già dall'11 marzo. Il senatore Paragone, però, chiederà di vedere anche le immagini italiane e non solo quelle Usa.

Rifugiati e conflitto ucraino

AP Photo/Petros Giannakouris

Dell’accoglienza dei profughi ucraini ne discutono in settimana i deputati delle commissioni Affari costituzionali e Affari sociali. Da martedì ci saranno una serie di interventi sul tema, tra cui le regioni (martedì) e il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio (mercoledì).

La commissione Esteri, invece, mercoledì mattina vedrà in collegamento l’ambasciatore della Moldavia in Italia, Anatolie Urecheanu, che parlerà degli sviluppi del conflitto russo-ucraino.

Sullo stesso tema, ma approfondendo la questione dei crimini di guerra commessi dalla Russia, i deputati della commissione Esteri parleranno con una delegazione della commissione per i diritti umani, presieduta da Dmytro Lubinets, focalizzandosi anche sull'occupazione dei territori delle regioni del Donetsk, Luhansk e della Crimea.

In settimana le commissioni Industria e Finanze continueranno l’esame del decreto sulla crisi Ucraina, che introduce alcune norme per frenare il caro bollette, carburanti e aiutare i profughi ucraini arrivati in Italia. La commissione Industria prosegue anche l’esame della legge sulla concorrenza.

Migranti e cittadinanza

Per parlare più in generale del tema dei migranti che attraversano l’Europa, il comitato Schengen ha convocato l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, per parlare del processo di riforma dell’accordo di Schengen. Nel frattempo i partiti si preparano ad entrare nel merito della proposta di legge sulla cittadinanza (lo ius scholae) che la Lega e Fratelli d’Italia provano a bloccare. Al testo sono stati presentati oltre 728 emendamenti, di cui quasi 500 solo a firma del partito di Matteo Salvini.

Martedì l’aula della Camera si occuperà di una proposta sui fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, in particolare di matrice jihadista.

Fibra e tv

La commissione Trasporti si sta occupando della situazione di Tim e la realizzazione dell’infrastruttura della fibra ottica, questa settimana sono in programma alcune audizioni con i sindacati. Martedì sera, alle 20, si riunirà la commissione di vigilanza Rai. Il presidente Alberto Barachini (Forza Italia) ha convocato l’amministratore delegato di Rai Way Aldo Mancino.

Energia e bollette

La Camera si occupa anche del decreto Bollette. Il provvedimento è all’esame dell’assemblea, una volta approvato verrà trasmesso al Senato. Tra le norme introdotte a Montecitorio c’è il taglio dei condizionatori e dei riscaldamenti nella pubblica amministrazione. Gli uffici pubblici dovranno rinunciare a due gradi di fresco in estate e due di caldo d’inverno, con l’obiettivo di consumare meno energia. In programma anche l’esame delle mozioni sull’energia nucleare di nuova generazione.

Oggi, invece, il premier Mario Draghi, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente algerino Abdelmajid Tebboune presenzieranno alla firma di una serie di accordi tra Eni e Sonatrach per consentire un maggior afflusso di gas algerino all’Italia attraverso il gasdotto TransMed.

Lobby e donne

Martedì la commissione Affari costituzionali di palazzo Madama continua ad occuparsi della legge sulle lobby. Dopo le audizioni di esperti, è stato deciso di creare un comitato ristretto, un piccolo gruppo a cui partecipano solo una parte dei senatori della commissione con l’intento di trovare un’intesa sui temi più complicati.

La commissione Giustizia del Senato, invece, si occupa di quattro disegni di legge che introducono norme per contrastare la violenza nei confronti delle donne, anche domestica.

Come portare gli elettori alle urne

Giovedì mattina a palazzo Chigi verrà presentato il libro bianco sull’astensionismo con il seguente titolo: Per la partecipazione dei cittadini, come ridurre l’astensionismo e favorire il voto.

Presenteranno il lavoro il ministro per i Rapporti con il parlamento Federico D’Incà e il coordinatore della commissione di studio sull’astensionismo Franco Bassanini, ex ministro della Pubblica amministrazione.

© Riproduzione riservata