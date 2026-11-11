Era attesa la firma del ministro. Soprattutto perché Meloni oggi sarà al G7. E presentarsi senza un decreto per l’Ucraina avrebbe sollevato dubbi sulla coerenza dell’Italia

false false

Giancarlo Giorgetti firma il tredicesimo pacchetto Armi all’Ucraina. In serata fonti qualificate leghiste confermavano a Domani ciò che era scontato. Tuttavia, fino alle 20 dell’11 novembre nessun annuncio ufficiale è arrivato.

Segno che il tema all’interno della maggioranza crea qualche tensione. «Non sta bene, lasciamolo guarire», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, riferendosi al collega del Mef appena rientrato da Bruxelles, poco prima dell’inizio di una riunione a tre che li ha visti coinvolti insieme a Giorgia Meloni.

La sensazione che emerge da altre fonti leghiste è che Giorgetti sia stato volutamente messo con le spalle al muro. Perché il pacchetto di aiuti venga approvato servono il passaggio al Copasir che si è svolto lunedì e le firme di Difesa, Economia ed Esteri, due delle quali sono già arrivate. Il cerino dunque è rimasto in mano a Giorgett. Perché il segretario leghista Matteo Salvini al congresso era stato chiaro, basta all’invio di armi.

«Ma si riferiva al 2027», spiegano uomini a lui vicini. Tuttavia le minacce indirette dei leghisti al loro ministro sono arrivate forti e chiare: «Fossi in Giorgetti guarderei con attenzione prima di firmare», aveva detto il falco Claudio Borghi all’indomani del vertice al Copasir e con riferimento proprio al congresso della Lega.

«Questo è lo scherzetto di Salvini a Giorgetti», è l’analisi di fonti dell’opposizione, dove la tensione tra il vicepremier e il vertice del Mef è stata notata ed è cresciuta dopo i suoi no a ulteriori concessioni su flat tax e pensioni in Finanziaria.

«Appare evidente che l’offensiva leghista su Giorgia Meloni ha una vittima collaterale: il ministro dell’Economia», è l’analisi di Enrico Borghi di Italia viva, secondo cui il ministro è stato messo «dalla Lega nella scomoda posizione di dover scegliere tra il diktat del suo partito e gli ordini della presidente del Consiglio» e una terza via per uscirne non esiste.

«Onestamente quando la firma accadrà, se oggi o meno, cambia poco», è stato il commento di Ettore Rosato di Azione a Radio 1, che considera la questione solo come un attacco leghista a Giorgetti.

In realtà, la tempistica della firma non era del tutto secondaria: Meloni oggi sarà a Dublino al vertice del G7 che avrà al centro proprio la questione ucraina. Presentarsi senza il pacchetto di aiuti firmato tradirebbe a livello internazionale il suo problema politico interno, che ormai però è conclamato.

La Lega ha già fatto sapere che non approverà un prossimo decreto Armi, necessario entro fine l’anno per approvare futuri pacchetti di aiuti dopo questo tredicesimo e anche questo non aiuta di certo la premier a sostenere ai tavoli internazionali la solidità del sostegno italiano a Kiev.

Nel governo, la linea è quella di non arretrare, anche se non c’è la volontà di rompere apertamente con la Lega proprio in questo momento, vista la convinzione che la firma di Giorgetti infine arriverà. Anche perché, in caso contrario, l’esito rischierebbe di essere quello di una crisi di governo. «La Lega ha legittime posizioni, ma la linea del governo è aiutare Kiev», ha ribadito a Mattino 5 il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un modo per ribadire che una separazione interna esiste: per ora solo di opinioni che però non si sono ancora tradotte in un voto diverso in parlamento. Per ora quantomeno.

© Riproduzione riservata