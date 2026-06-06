Da Fiorella Mannoia a Piero Pelù, da Carolina Crescentini a Lino Guanciale, artisti, attori, musicisti, scrittori, registi si schierano accanto alla Fondazione Una nessuna centomila contro il ddl Valditara sull’educazione sessuo affettiva
Alla Società Civile,
Ieri abbiamo assistito all’ennesimo passo indietro del nostro Paese su uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza di genere: l’educazione sessuo-affettiva. In Europa, l’Italia resta tra i pochi Paesi a non prevedere un percorso strutturato in questo ambito.
Dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) all’UNESCO, in collaborazione con le altre agenzie delle Nazioni Unite, fino alla Convenzione di Istanbul, i richiami e le linee guida parlano chiaro: la Comprehensive Sexuality Education mira a fornire a bambine, bambini e giovani conoscenze, abilità, atteggiamenti e valori che consentano loro di realizzare la propria salute, il proprio benessere e la propria dignità; sviluppare relazioni sociali e sessuali rispettose; comprendere come le proprie scelte influenzino il proprio benessere e quello degli altri; conoscere e proteggere i propri diritti per tutta la vita.
È un diritto, non una questione ideologica. Significa offrire alle ragazze e ai ragazzi, fin dall’infanzia e in modo adeguato all’età, strumenti per comprendere sé stessi, rispettare gli altri e prevenire la violenza.
Le famiglie siamo anche noi, e chiediamo di essere accompagnati in questo percorso. Ragazzi e ragazze hanno bisogno di confrontarsi con figure competenti, capaci di ascoltare ciò che spesso non riescono a condividere con i genitori. Per ragioni che conosciamo bene: imbarazzo, vergogna, paura.
Nel frattempo, sono cambiati i rapporti, le relazioni e le modalità di crescita. I genitori non sono nativi digitali e faticano a comprendere pienamente il disagio che può nascere dalla dimensione online. Senza un’educazione strutturata all’affettività e alla sessualità, il rischio è che le risposte vengano cercate esclusivamente sul web.
L’affetto e l’attenzione non bastano.
Questo provvedimento rappresenta un arretramento culturale. Mette in discussione anni di lavoro svolto da scuole, università, centri antiviolenza e associazioni per promuovere prevenzione, consapevolezza e rispetto. Ostacolare il cambiamento culturale significa fare un passo indietro. Significa rallentare un processo di trasformazione che ha l’obiettivo di contrastare la violenza prima che si manifesti e privare le nuove generazioni di strumenti fondamentali per comprendere sé stesse, gli altri e il mondo in cui vivono.
La violenza di genere è un fenomeno culturale e non può essere affrontata esclusivamente all’interno delle nostre case. Deve essere affrontata attraverso un percorso condiviso che coinvolga l’intera comunità educante.
Università, centri antiviolenza e organizzazioni impegnate contro discriminazioni, bullismo e razzismo hanno sviluppato competenze preziose che troppo spesso vengono escluse dal dibattito pubblico, lasciando spazio a contrapposizioni ideologiche che poco hanno a che fare con la realtà.
I dati mostrano un aumento dell’accesso precoce alla pornografia online, delle malattie sessualmente trasmissibili tra adolescenti, degli episodi di violenza sessuale e delle forme di autolesionismo. Nel nostro Paese, inoltre, la violenza domestica continua a essere, secondo i dati Istat, la forma di violenza più diffusa.
Ai figli e alle figlie che assistono quotidianamente alla violenza esercitata contro le loro madri, quale risposta stiamo offrendo? Davvero pensiamo che la soluzione possa essere il consenso informato?
Oppure siamo noi, come società, a doverci assumere la responsabilità di garantire loro il diritto a un’altra possibilità, a un altro racconto, a una storia diversa cui poter aspirare?
La forma non sempre coincide con la sostanza. Basterà il diniego di un genitore per impedire l’avvio di un progetto. Per le scuole sarà difficile organizzare attività alternative e il clima di allarmismo rischia di generare ulteriore confusione.
Il rischio concreto è che molte scuole, per timore di conflitti o contestazioni, rinuncino del tutto ad affrontare questi temi. Non saranno messi in discussione soltanto i percorsi di educazione sessuo-affettiva, ma anche le iniziative culturali dedicate al contrasto degli stereotipi di genere, alla prevenzione della discriminazione e alla costruzione di relazioni rispettose. Il risultato sarà un progressivo impoverimento del dibattito educativo e culturale.
Si rischia di legittimare un’unica idea possibile di famiglia, di relazioni, di maschile e di femminile, limitando la possibilità di confrontarsi con la complessità del reale.
Siamo genitori, cittadine e cittadini consapevoli, ma siamo anche artisti e artiste che credono che il cambiamento culturale sia la chiave per prevenire e contrastare la violenza.
Non possiamo permettere che la paura vinca sul futuro delle nostre figlie e dei nostri figli. Educare all'affettività e al rispetto è un atto di civiltà. Un diritto. Come genitori, cittadini e artisti, continueremo a dare voce a chi non ne ha, a costruire spazi di ascolto e a volere una società in cui nessuna ragazza e nessun ragazzo si senta solo. Il cambiamento culturale è un cammino che si fa insieme, e noi non faremo un solo passo indietro.
Il Laboratorio Artistico Fondazione “Una Nessuna Centomila”
Fiorella Mannoia, Presidente Onoraria Una Nessuna Centomila
Vittoria Puccini
Marco Bonini
Anna Foglietta
Gigi D’Alessio
Pierfrancesco Favino
Maria Chiara Giannetta
Gaetano Migliaccio
Tosca
Lino Guanciale
Gino Castaldo
Paolo Fresu
Chiara Civello
Nicole Rossi
Ermal Meta
Piero Pelù
Caterina Caselli
Ferzan Özpetek
Tommaso Di Giulio
Anna Ferzetti
Vale LP
Beatrice Zerbini
Carolina Crescentini
Francesca Michielin
Giuliano Sangiorgi
Silvia Gallerano
Marina Tagliaferri
Paola Turci
Fabrizia Sacchi
Francesco Bolo Rossini
Thomas Trabacchi
Mia Benedetta
Sonia Bergamasco
Claudia Pandolfi
Alessandra Carrillo
Fabrizio Gifuni
Brunori Sas (Dario Brunori)
Lorenzo Zurzolo
Angelica
Sofia Iacuitto
Edoardo Leo
Calcutta
Giorgio Marchesi
Valeria Andreozzi
Viola Ardone
Giovanna Sannino
Giulia Galassi
Francesco Scianna
Paolo Briguglia
Daniela Giordano
Valentina Lodovini
Pietro Sermonti
Jasmine trinca
Francesco Motta
Manuel Agnelli
Francesca Comencini
Cristina Comencini
Emanuela Giordano
Serena Dandini
Noemi
Laura Bispuri
Alba Rohrwacher
Vittorio Magazzu’
Marisa Passera
Michela Cescon
Sabrina Knaflitz
Alessandro Gassman
Alessandra Amoroso
Luca Zingaretti
Luisa Ranieri
Chiara Gamberale
Alessio Vassallo
Giulia Minoli, Presidente Una Nessuna Centomila
Celeste Costantino, Vicepresidente Una Nessuna Centomila
Lella Palladino, Vicepresidente Una Nessuna Centomila
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