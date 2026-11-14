Fittipaldi: «Le midterm mi hanno ridato speranza: i sovranisti hanno dimostrato a tutti di non essere capaci a rispettare le promesse che avevano fatto». La conversazione sulla bufera che sta arrivando (e che in parte stiamo già vivendo) a L’Italia di Domani

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Una tempesta che sta per arrivare: il direttore Emiliano Fittipaldi e Marco Damilano a L’Italia di Domani discutono di un mondo in fiamme, in cui tanti elementi – dalla crisi del debito alla guerra ibrida, passando per i conflitti mondiali e il dibattito politico – condizionano anche politica e opinione pubblica. Il tutto, mentre il vignettista Fabio Magnasciutti illustrava l’evento in diretta.

Una bufera da temere, che può essere limitata dagli anticorpi della democrazia? Per Damilano, si tratta di stati già indeboliti dalla crisi del 2008 e dalla Brexit. «Abbiamo visto che i sistemi occidentali fanno molta fatica resistere»: ogni crisi ha rivelato qualche fragilità, prima fra tutti la pandemia che ha dimostrato l’assenza di un piano pandemico. L’editorialista cita il «panico percepito», costruito per anni anche dalla destra italiana, che «fa più danni della mail» ricevuta nei giorni scorsi da tante scuole italiane.

Il ruolo dell’informazione

Un’insicurezza che surfa anche le fake news e la disinformazione, elemento che mina ulteriormente la percezione della realtà degli elettori, ormai arrivati nella post truth, la post verità. «Questa è una vulnerabilità specifica e parlarne in un giornale è molto importante: la fragilità di un sistema informativo porta a un contesto in cui il fatto non c’è» e premia chi sa emozionare di più.

Damilano sottolinea anche come il governo si attivi solo a fasi alterne, come per esempio quando è stato individuato Youssef Siher come «mente» delle piazze delle ultime settimane. «Mettiamo a confronto un evento in cui il governo è intervenuto subito e invece l’incertezza, la mancanza di sicurezza e gli scontri dentro gli apparati».

L’insicurezza è destinata a crescere, con attacchi sempre più frequenti. Ma è una partita ancora aperta, continua Damilano. «Ogni crisi ti fa aprire gli occhi sulla realtà e riconsiderare il suo peso contro quello del percepito».

Servizi e sicurezza

«I vertici della sicurezza dovrebbero occuparsi della nostra sicurezza e invece passano il tempo a litigare tra di loro» spiega Fittipaldi, illustrando il contenuto di Firmato Fittipaldi di questa settimana. La cybersicurezza, continua il direttore, è in mano a persone assunte per chiamata diretta: «Diventano dei poltronifici».

Oltre ai servizi, anche la politica rischia di ballare parecchio in questi mesi. «Siamo alla vigilia di un biennio di altissima instabilità politica: abbiamo le politiche nel ‘27 e nel ‘29 ci sarà l’elezione del presidente della Repubblica». Mesi che, per altro, arriveranno al termine di una legislatura in cui c’è stato un solo governo: sulla superficie, un simbolo di forza, ma nei fatti «dietro questo fondale c’è una lotta furibonda che è espressione di un mondo fuori controllo dal punto di vista internazionale». Tradotto: l’intelligence italiana, che poteva contare su Nato e Stati Uniti, ora si trova in una fase nuova. «Cosa succede quando anche quel sistema internazionale è fuori controllo?» si chiede Damilano. La questione sicurezza, dunque, non può essere ridotta alla sicurezza nelle stazioni o all’ordine pubblico. Una soluzione facile, ma la questione della sicurezza nazionale va ben oltre.

«Quello che è successo alle midterm americane mi ha ridato speranza» dice però Fittipaldi. «Io penso che un grande partito con ambizione maggioritaria debba andare oltre le divisioni» continua. «Cerchiamo di trattare, capire e migliorare con il confronto». All’orizzonte deve esserci il compromesso: «Non c’è più una sola leadership in America, ma i democratici sono riusciti comunque a vincere perché i sovranisti hanno dimostrato a tutti di non essere capaci a rispettare le promesse che avevano fatto. Hanno portato violenza, guerre, un caos globale di cui Trump è stata la massima espressione». Insomma, la risposta della democrazia americana – «su cui avevamo molti dubbi» dice Fittipaldi – ha risposto con la gente. «Le persone sono andate alle urne nonostante le minacce di Trump e hanno votato per una versione meno moderata dei democratici. E quindi sono ottimista anche sulle elezioni politiche italiane» spiega ancora il direttore, che mette in luce però le spaccature delle opposizioni. In ogni caso il messaggio dall’America arriva chiaro: «Le cose si possono cambiare».

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