Via libera alla proposta della senatrice leghista che sarà la base della nuova legge. Cancellato il testo che era stato approvato in modo bipartisan alla Camera. Scontro in Commissione Giustizia sulla scomparsa dal testo della parola «consenso». Il concetto viene sostituito da quello di «dissenso»

La commissione Giustizia del Senato ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dalla presidente Giulia Bongiorno (Lega) che sostituisce quello già approvato in maniera bipartisan dalla Camera, togliendo il riferimento al "consenso”. I voti a favore sono stati 12 (ha votato anche Bongiorno) e 10 i contrari. A favore il centrodestra, contrarie tutte le opposizioni (Pd, M5s, Italia viva e Avs).

La proposta Bongiorno, al centro di forti polemiche, ha modificato il testo approvato all'unanimità alla Camera nel novembre scorso, introducendo la "volontà contraria" a un rapporto sessuale, e non più il "consenso libero e attuale" che, se manca, definisce il reato di violenza.

Previsto, inoltre, un aumento delle sanzioni da 7 a 13 anni di reclusione nei casi di atti sessuali con violenza, minacce e abuso di autorità e da 6 a 12 anni per quelli compiuti contro la volontà della vittima. Questi ultimi aspetti sono stati aggiunti nella riformulazione presentata oggi dalla relatrice: nella prima versione, le pene erano di 6-12 anni nel primo caso e di 4-10 nel secondo.

COSA CAMBIA

Il testo attuale dell’articolo 609-bis recita: «Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La proposta di modifica che aveva messo d’accordo Elly Schlein e Giorgia Meloni, poi approvata alla Camera diceva: «Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

La riscrittura di Bongiorno sarebbe: «Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Dunque sparisce ogni riferimento al consenso.

La parte successiva prosegue: «La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».

«La pena – prosegue il testo – è della reclusione da sette a tredici anni (anziché da sei a dodici, ndr) se il fatto è commesso mediante violenza e, minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità».

