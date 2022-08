Mancano 27 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale. Domani segue la giornata politica con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti.

Cosa c’è da sapere

Il cosegretario di Europa Verde Angelo Bonelli ha presentato una mappa dei luoghi dove potrebbero sorgere le centrali nucleari promesse da Azione e centrodestra e ha detto che i loro piani costano tra i 275 e i 400 miliardi di euro.

Il settimanale del gruppo Mondadori Chi ha dedicato un lungo articolo a Giorgia Meloni: una sorta di consacrazione della sua leadership.

Il governo è in difficoltà a causa del pressing dei partiti per un intervento sul caro energia. Il decreto potrebbe arrivare la prossima settimana, ma non è detto che tutti i partiti lo voteranno.

***

13.00 – Salvini, visita a sorpresa a Lampedusa

Il segretario della Lega si trova nell’isola di Lampedusa, per quella che il suo staff ha definito una visita «a sorpresa» al centro per migranti. In passato, dice lo staff di Salvini, quando l’arrivo dell’ex ministro dell’Interno era stato annunciato, si erano verificati spostamenti di migranti dal centro all’ultimo minuto per cercare di mostrare una situazione migliore della realtà. Oggi, sempre secondo quando riferisce la Lega, nel cosiddetto hotspot di Lampedusa sono presenti 1.300 persone su una capacità inferiore alle 360.

12.45 – Cade la giunta M5s di Pomezia

In seguito alle dimissioni di 13 consiglieri comunali, la giunta e il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà del Movimento 5 stelle, sono formalmente decaduti. La decadenza è scattata in seguito alle dimissioni di tutti i consiglieri di opposizione, di centrosinistra e centrodestra, e di quattro consiglieri ex Movimento 5 stelle. A Pomezia il Movimento 5 stelle governava dal 2018, ma di recente la maggioranza dipendeva dagli ex M5s confluiti nel gruppo Pomezia attiva, gli stessi che con le loro dimissioni di oggi hanno certificato la decadenza di sindaco e giunta.

12.40 – Governo, consiglio dei ministri domani ma senza caro bollette

Domattina ci sarà un consiglio dei ministri, ma fonti di governano precisano che si occuperà solo di ordinaria amministrazione. La delicata questione del caro energia e della risposta che il governo intende dare sarà, con ogni probabilità, discussa solo la prossima settimana.

12.30 – Europa verde sul nucleare

I piani per la costruzione di numerose centrale nucleari proposti da Lega e Azione costeranno tra i 275 e i 400 miliardi di euro, ha detto il cosegretario di Europa Verde Angelo Bonelli alla presentazione dei candidati nelle liste del Lazio. Bonelli ha anche mostrato ai giornalisti una mappa dei luoghi dove potrebbero essere costruite le centrale. Secondo Bonelli si tratta di una mappa «segreta», ma non ha precisato da dove proviene né chi l’avrebbe realizzata. L’elenco include le città di Trino Vercellese, Caorso, Chioggia, Monfalcone, San Benedetto del Tronto, Scarlino, Oristano, Montalto di Castro, Termoli, Brindisi, Scansano Jonico, Garigliano, Borgo Sabotino e Palma di Montechiaro. La lista include diversi luoghi dove in passato sorgevano alcune delle centrali nucleari italiane, chiuse dopo il referendum del 1986.

© Riproduzione riservata