Mancano 24 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale.

COSA C’È DA SAPERE

Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sono sbarcati sul social network TikTok con due brevi video indirizzati (in modo più o meno riuscito) ai più giovani.

Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati oggi dalle società Ipsos ed Emg, Movimento 5 stelle e Lega sono quasi o già appaiati tra il 12 e il 13 per cento. FdI ancora prima partito un punto davanti al Pd.

Renzi continua ad attaccare il Pd, ma il segretario Enrico Letta rimane fedele alla sua strategia di ignorarlo per non dargli ulteriore spazio.

14.40 – A proposito di caro bollette, il segretario del Pd Enrico Letta ha annunciato un’iniziativa per spiegare cosa intende fare il suo partito sull’aumento dei costi dell’energia che si svolgerà, scrive, «in mille piazze».

14.30 – Franceschini annuncia sconti ai biglietti del cinema

Il ministro della Cultura del Pd, Dario Franceschini, ha annunciato oggi che dal 18 al 22 settembre i biglietti del cinema costeranno 3,5 euro, grazie a un accordo raggiunto da Anica, Anec, Fondazione David di Donatello e ministero della Cultura. Circa 2mila cinema aderiranno alla promozione.

14.00 – Il “piano Cingolani”

Come previsto al consiglio dei ministri di oggi non si è presa alcuna decisione sugli interventi per contrastare il caro bollette, ma il ministro dell’Ambiente Stefano Cingolani ha tenuto «una informativa al Consiglio sulla situazione energetica in Italia». Il comunicato ufficiale non precisa altro, ma secondo il Corriere, il “piano Cingolani” prevederebbe di abbassare il riscaldamento da 20 a 19 gradi, di tenerlo acceso un’ora in meno al giorno per due settimane in meno (accensione con una settimana di ritardo e spegnimento con una di anticipo). Le decisioni, che dovrebbero essere inserite in un decreto la prossima settimana, saranno valide tanto per le abitazioni private con riscaldamento centralizzato, quanto per gli edifici pubblici.

13.45 – Ultimi sondaggi

Risultati interessanti dagli ultimi sondaggi pubblicati: quello realizzato da Ipsos per il Corriere della sera e quello di Emg (li trovate entrambi qui). Secondo Ipsos, il Movimento 5 stelle è ormai alla pari con la Lega, entrambi stimati al 13,4 per cento. Per Emg la Lega è ancora in vantaggio, ma di poco: il partito di Salvini sarebbe al 12,8 per cento, un punto davanti al Movimento 5 stelle. Simile distacco anche tra Fratelli d’Italia e Pd: 24 a 23 per cento per Ipsos, 23,2 a 21,1 per cento secondo Emg.

13.30 – Berlusconi e Renzi sbarcano su TikTok

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi e quello di Italia viva Matteo Renzi hanno scelto lo stesso giorno per sbarcare sul social TikTok, noto per i brevi video e per essere apprezzato dai più giovani. Entrambi hanno pubblicato un semplice video di presentazione della durata di un minuto.

Nel suo video, Matteo Renzi ha scelto il registro dell’autoironia, ricordando i meme generati dalle sue disavventura con l’inglese («first reaction: shock» e «shish»), passando poi all’orgoglio fiorentino («la città più bella del mondo»).

Completamente diverso invece Silvio Berlusconi, che preferisce un registro più infantile, con grandi gesti e modulazioni della voce che lo fanno sembrare un presentatore di programmi per bambini degli anni Novanta.

