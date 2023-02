Sono dodici milioni i lettori che nelle giornate del 12 e 13 febbraio sono chiamati alle urne per le elezioni regionali che si tengono nel Lazio e nella Lombardia. Ecco tutto quello che c’è da sapere:

Quando si vota e per cosa

Si vota nella giornata di domenica 12 febbraio dalle 7 alle 23 e in quella di lunedì 13 febbraio dalle 7 alle 15. Gli elettori sceglieranno le nuove amministrazioni regionali di Lazio e Lombardia. Il presidente della regione sarà «il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale». Non ci sarà quindi un secondo turno di ballottaggio come invece accade con i sindaci. La composizione del consiglio avviene, invece, su base proporzionale.

Come si vota

Ci sono quattro possibilità per esprimere il proprio voto. Ogni cittadino può infatti scegliere se:

votare solo per il candidato presidente alla regione, in questo caso il voto non si estende alla lista o liste collegate.

votare per la lista e in questo caso il voto si estende anche al candidato presidente collegato.

votare sia la lista sia il candidato presidente collegato

votare per una lista e per un candidato presidente non collegato alla lista stessa.

In quest’ultimo caso si tratta di esprimere un voto disgiunto.

I candidati

Nel Lazio la scelta è tra Alessio D’Amato (sostenuto dal centrosinistra e Terzo Polo), Francesco Rocca (candidato per il centrodestra), Donatella Bianchi (nome del M5s), Rosa Rinaldi (Unione popolare), e Sonia Pecorilli (Partito comunista italiano).

In Lombardia, invece, il nome scelto dal centrodestra è il presidente uscente Attilio Fontana, mentre il centrosinistra e il Movimento cinque stelle sostengono Pierfrancesco Majorino. Letizia Moratti è invece la candidata sostenuta dal Terzo Polo, mentre Unione popolare ha presentato Mara Ghidorzi.

Visto l’ottimo risultato raggiunto dal centrodestra alle elezioni nazionali che si sono tenute lo scorso 25 settembre, i candidati regionali presentati dalla maggioranza di governo, cioè Rocca nel Lazio e Fontana in Lombardia rimangono i favoriti secondo i sondaggi.

