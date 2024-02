È iniziato lo scrutinio dei voti in Sardegna (e anche la nostra diretta). L'affluenza ieri è stata del 52,4 per cento in lieve calo rispetto al 53,09 per cento del 2019. Le operazioni di spoglio devono concludersi alle 19, secondo quanto previsto alla legge statutaria elettorale. Quattro i candidati in lizza per succedere al governatore Christian Solinas: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da cinque liste, Alessandra Todde per il Campo largo di una decina di liste di centrosinistra tra cui Pd, M5s e Alleanza Verdi Sinistra, Paolo Truzzu del centrodestra con nove liste.

ANSA