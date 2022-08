Mancano 39 giorni alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nella giornata di ieri il Partito democratico ha presentato le sue liste, con non poche polemiche all’interno dei dem, mentre il Movimento cinque stelle ha concluso le sue parlamentarie.

08.46 – Tajani ammette che anche Forza Italia dovrà sacrificare qualche nome

Andranno fatti «sacrifici» sui nomi anche in Forza Italia, il partito di Silvio Berlusconi. A dirlo è il coordinatore nazionale Antonio Tajani: «Sono tutti meritevoli i nostri uscenti, e siamo certi di poter offrire agli elettori liste molto competitive. Certo i numeri sono ridotti rispetto al passato, il taglio dei parlamentari pesa per tutti. Ma troveremo il modo di far sentire ognuno parte della squadra. Chi ci metterà la faccia anche nelle sfide difficili, sarà sostenuto, valorizzato, sia nella vita del partito che alle amministrative, alle Regionali e alle Europee».

08.12 – Per Crisanti l’Italia ha bisogno di tecnici per uscire dall’emergenza

«In una situazione come quella che sta vivendo l’Italia — di emergenza economica, sanitaria e sociale — penso che ci sia bisogno dell'impegno dei tecnici in politica», ha detto il virologo Andrea Crisanti, in un’intervista al Corriere della Sera. Crisanti sarà capolista per il Partito democratico nella circoscrizione Europa al Senato alle elezioni politiche del 25 settembre. «Dopo tre settimane di confronto, ho accettato di candidarmi perché mi riconosco nei valori di questa formazione politica. Sono iscritto al circolo di Londra da 6 anni», ha aggiunto Crisanti.

07.42 – Le parlamentarie del Movimento cinque stelle

Al voto online sulla piattaforma SkyVote per scegliere i candidati che correranno per il M5s per i collegi di Camera e Senato hanno votato 50.014 iscritti, sui 133.664 aventi diritto al voto. Si tratta del «dato più alto di sempre», hanno detto fonti grilline alle agenzie stampa. Alle scorse parlamentarie del 2018 hanno votato ben 39mila persone, ma c’erano due giorni a disposizione anziché uno solo.

Uno dei risultati più eloquenti è l’approvazione con oltre l’86 per cento delle preferenze del listino dei nomi presentato da Giuseppe Conte, ovvero dei 15 nomi da inserire in via prioritaria in uno o più collegi plurinominali come candidati. Tra questi compaiono molti ex membri della magistratura come l’ex procuratore Antimafia Cafiero De Raho e il procuratore generale Scarpinato.

