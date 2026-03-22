Funerali pubblici ma non di Stato per il fondatore della Lega: presenti Meloni e i vertici del governo, ma la scena è del popolo leghista. In chiesa 400 posti, fuori militanti e simboli di un’epoca

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Il popolo di Pontida torna a riunirsi, stavolta senza palco e comizi. A mezzogiorno, nell’abbazia di San Giacomo affacciata sulla piazza del Giuramento, si celebrano i funerali di Umberto Bossi. Un addio pubblico ma non di Stato, per scelta della famiglia, che ha voluto una cerimonia semplice: niente interventi politici, solo ricordi. In chiesa entreranno in circa quattrocento, tra familiari, amici e autorità. Fuori, un maxischermo per i militanti arrivati da tutta Italia.

Il feretro, adornato con i fiori e una bandiera con il sole delle alpi, ha fatto il suo ingresso tra gli applausi nell'abbazia di San Giacomo a Pontida, a pochi passi dal "sacro prato" dei raduni del Carroccio. Hanno preso il via alle 12 i funerali di Umberto Bossi.

Alla cerimonia partecipano Giorgia Meloni e il leader di Forza Italia Antonio Tajani, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e Daniela Santanchè. Presente anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

C’è soprattutto la Lega, con Matteo Salvini in camicia verde. «Mollala» e «vergogna», gli hanno gridato alcuni militanti del Partito popolare del Nord promosso dall’ex ministro Roberto Castelli. La premier è stata applaudita mentre alcuni militanti hanno gridato «secessione!».

Anche all’arrivo di Luca Zaia e Attilio Fontana la piazza dei militanti ha tributato un applauso. Al suo arrivo Zaia si è abbracciato con il ministro Giancarlo Giorgetti. Presenti anche il ministro Roberto Calderoli, il capogruppo alla Camera Roberto Molinari, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti. L’ex presidente del Consiglio Mario Monti è stato contestato da alcuni militanti: «Vai via, vergogna, venduto».

«Bossi, Bossi. Padania libera». «Libertà, libertà». È il coro che viene scandito dalla folla. Su una facciata dell'abbazia è stato appeso lo striscione con la scritta «Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi», della sezione di Pontida della Lega. «L’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega…», ha scritto il figlio Renzo annunciando le esequie.

Già dalle prime ore del mattino centinaia di persone hanno raggiunto l’abbazia. Fazzoletti verdi con il Sole delle Alpi, bandiere con il leone di San Marco, striscioni: «Una vita senza libertà non è vita. W Bossi». La piazza è transennata, l’organizzazione affidata a militanti storici del Carroccio. Tra loro anche volti noti delle stagioni d’oro, come Mario Borghezio. C’è chi è cresciuto politicamente con lui. «Era il mio idolo fin da bambino», racconta per esempio Alessio, 28 anni, amministratore locale. «Ho deciso di fare politica ascoltando un suo discorso». È anche questo, oggi, il senso del ritorno a Pontida: il fondatore che rientra nel luogo più identitario del movimento.

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