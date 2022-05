Il ministro dell’Economia Daniele Franco incontrerà i deputati per parlare del caso di Ita Airways, la compagnia aerea che ha sostituito Alitalia, e degli eventuali aumenti di capitale. Il Copasir, invece, ha deciso di svolgere un’indagine sulle eventuali influenze estere nell’editoria nazionale, tv compresa. Alla Camera si cerca di mettere mano ai tempi di presentazione della legge più importante dello stato, la manovra finanziaria, per evitare che il governo la presenti in ritardo strozzando l’esame in parlamento. Deputati e senatori discuteranno anche del Fine vita, della legalizzazione della cannabis, dello Ius scholae e dell’introduzione della figura dello psicologo a scuola. Sono alcuni degli appuntamenti in programma in parlamento per questa settimana.

Martedì il presidente del Consiglio Mario Draghi volerà negli Stati Uniti per incontrare Joe Biden. La Lega prepara la convention del partito a Roma.

Presidenzialismo, non ora

Martedì l’aula della Camera riprenderà l’esame della proposta costituzionale sul presidenzialismo. La legge di Fratelli d’Italia, firmata dalla leader Giorgia Meloni, punta a introdurre l’elezione diretta del capo dello stato.

Tenendo conto della contrarietà del centrosinistra e del Movimento 5 stelle e della procedura rafforzata prevista per tutte le leggi che modificano la Costituzione (che richiede tempi molto lunghi), è improbabile che la legge venga approvata prima della fine della legislatura.

Peste suina alla Camera

In settimana l’assemblea della Camera si occuperà della diffusione della peste suina africana (Psa). Il 5 maggio è stato segnalato il primo caso a Roma in un cinghiale. La Lega ha presentato una mozione per impegnare il governo a incrementare le misure anti Pas, aggiuntive rispetto alle misure già previste dal decreto in discussione in parlamento.

Influenze russe e disinformazione

Dopo l’intervista con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, trasmessa dal programma di Rete 4 Zona Bianca, il Copasir ha deciso di svolgere un approfondimento sull’ingerenza straniera e sulle attività di disinformazione della Russia nell’ambito dell’editoria.

Questa settimana sono in programma le audizioni del direttore dell’Aisi, Mario Parente (mercoledì), dell’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes (giovedì) e del presidente Agcom, Giacomo Lasorella (mercoledì 18 maggio).

Nucleare e gasdotto EastMed

In settimana la commissione Esteri svolgerà una serie di audizioni: martedì interverrà il presidente dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox; mercoledì una delegazione della commissione Politica estera del parlamento della Moldova, guidata dalla presidente, Doina Gherman; giovedì mattina invece è il turno del ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao, e del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del ministero degli Affari esteri Fabio Cassese. I deputati della stessa commissione questa settimana torneranno a discutere le risoluzioni sul gasdotto EastMed e sull’impegno dell’Italia per il disarmo nucleare.

Manovra e dintorni

I partiti hanno deciso di rivedere le scadenze entro cui il governo deve presentare alle camere la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Def), finora fissata per il 27 settembre di ogni anno, e la legge di Bilancio (20 ottobre). Negli ultimi anni le camere hanno subìto una progressiva erosione dei tempi per esaminare la manovra. Un processo involutivo iniziato con il quarto governo Berlusconi, che ha posticipato entrambe le scadenze, fino ad arrivare agli ultimi due anni dove addirittura una delle due camere non ha avuto il tempo di modificare la legge. La proposta in discussione in aula alla Camera prevede questi nuovi termini: il 25 settembre per il Def, il 15 ottobre per la legge di Bilancio.

La nuova Alitalia

Martedì i deputati della commissione Trasporti alla Camera ascolteranno il ministro dell’Economia. Daniele Franco illustrerà l’attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti di Itra spa, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale.

Mentre le commissioni Agricoltura ospiteranno il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, che parlerà degli aggiornamenti del Piano strategico nazionale (Psn) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea.

Divisi sui diritti civili

In parlamento ci sono diversi temi che dividono la maggioranza. La maggior parte di questi riguardano i cosiddetti diritti civili: il Fine vita, la legge sulla morte volontaria assistita; il ddl Zan per contrastare l’omotransfobia; e la legge sullo Ius scholaes, che punta a dare la cittadinanza italiana ai figli di migranti nati in Italia che hanno frequentato almeno cinque anni di scuola.

I primi due sono in discussione al Senato, il terzo alla Camera. Questa settimana si svolgeranno le audizioni sul Fine vita. In concomitanza, però, il presidente Andrea Ostellari ha inserito in calendario una serie di ddl sull’uso degli stupefacenti e la cannabis. Un’iniziativa politica della Lega che punta ad accorpare l’esame delle leggi, rallentando di fatto la proposta sulla morte assistita.

Altri due argomenti scomodi per i partiti che siedono al governo sono la legalizzazione della cannabis e la maternità surrogata. Entrambi questa settimana sono previsti nel calendario dei lavori della commissione Giustizia di Montecitorio.

Il tema del rapporto tra le detenuti madri e i figli minori, invece, sarà questa settimana all’attenzione dell’aula della Camera, dove è prevista la discussione della proposta di legge del Pd a partire da lunedì. Martedì, invece, i senatori della commissione Giustizia al Senato torneranno a discutere della riforma del Consiglio superiore della magistratura. In settimana sono previste alcune audizioni. La capigruppo, sempre martedì, stabilità l’arrivo in aula del provvedimento: tra le date ipotizzate quella del 24 maggio, dopo lo sciopero dei magistrati convocato per il 16 del mese.

Psicologi a scuola

Il Partito democratico ha presentato una proposta di legge per introdurre in tutte le scuole la figura professionale dello psicologo scolastico. La discussione della pdl inizierà questa settimana in commissione Cultura alla Camera.

Ancora il caso Petrocelli

Martedì si riunirà al Senato la giunta per il regolamento sull’infinito caso del presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli. I venti senatori della commissione hanno rassegnato le dimissioni per spingere la presidente Elisabetta Casellati a sostituire il presidente filorusso. La giunta dovrà trovare una strada per dirimere il caso.

Draghi alla Casa Bianca

Martedì e mercoledì il il presidente del Consiglio Mario Draghi si recherà negli Stati Uniti. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidente Joe Biden alla Casa Bianca, nel primo pomeriggio di martedì (orario locale).

L’ultimo incontro tra i due leader era stato a margine del vertice G20 di Roma lo scorso ottobre. Prima del bilaterale i due leader parleranno con la stampa nello studio ovale.

L’11 maggio Draghi andrà al Congresso, per un incontro bipartisan con la leadership del Congresso e con la speaker Nancy Pelosi. In giornata ci sarà un incontro con la stampa organizzato presso l’ambasciata italiana a Washington. Infine Mercoledi sera l’Atlantic Council conferirà al presidente Draghi il Distinguished Leadership Award 2022. Il premio sarà consegnato dal segretario al Tesoro Janet Yellen.

Nota politica

Nel centrodestra si consuma la competizione tra le convention programmatiche di partito. Dopo il raduno di FdI con la leader Giorgia Meloni a Milano, la Lega organizza la kermesse di partito sabato 14 maggio, a Roma, enclave di Fratelli d’Italia, e prima ancora di Alleanza nazionale. Ci sarà Matteo Salvini; il programma degli interventi è stato affidato ad Armando Siri, ex sottosegretario e senatore, braccio operativo del segretario. Forza Italia, invece, ha convocato l’incontro a Napoli per il 21 maggio. Ci sarà anche Giudo Bertolaso.

