Il partito di Salvini festeggia un bimestre d’oro: tra le imprese finanziatrici molte sono interessate alla rete infrastrutturale, oggi gestita dal vicepremier leghista. Preziosa la mano del gruppo Minardo di cui è rampollo il presidente della commissione Difesa, di recente passato a Forza Italia
Infrastrutture e rinnovabili, pioggia di denaro sulla Lega: un milione in due mesi
07 agosto 2025 • 07:00
Il partito di Salvini festeggia un bimestre d’oro: tra le imprese finanziatrici molte sono interessate alla rete infrastrutturale, oggi gestita dal vicepremier leghista. Preziosa la mano del gruppo Minardo di cui è rampollo il presidente della commissione Difesa, di recente passato a Forza Italia