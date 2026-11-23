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Un emendamento che aggiunge «la Fondazione Cineteca Luca, della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico Ets e della Fondazione Premio Maximo Award» alla lista delle istituzioni destinatarie del «sostegno» del ministero della Cultura tramite il denaro messo a disposizione dal Fondo per il cinema e l’audiovisivo. Una strada che consentirebbe alla fondazione promossa dall’Associazione produttori audiovisivi (Apa) e Associazione generale italiana dello spettacolo (Agis) che introduce il Premio Maximo, un riconoscimento dedicato alla televisione e alla serialità, di aggirare bandi e gare potendo contare su un finanziamento stabile.

Del Consiglio direttivo fa di conseguenza parte anche Chiara Sbarigia, presidente Apa dopo le dimissioni, a giugno 2025, dalla presidenza di Cinecittà. Non è un dettaglio insignificante, perché Sbarigia è da sempre considerata vicina a Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura con delega all’audiovisivo.

L’emendamento a prima firma del presidente della commissione Cultura alla Camera Federico Mollicone, condiviso dalla maggioranza ma presentato anche con l’avallo del ministero della Cultura di Alessandro Giuli, include anche fondi aggiuntivi destinati alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte e alla Fondazione festival dei due mondi, oltre che alle attività di spettacolo dal vivo presso teatri di proprietà dello stato italiano all’estero.

Piano B

Ma proprio il dettaglio che riguarda la fondazione nel cui Consiglio direttivo siede Sbarigia ha facilitato la lettura della proposta di modifica da parte di alcuni detrattori come exit strategy pensata a sistemare il futuro di Sbarigia e Borgonzoni stessa: il suo avvenire pare infatti complesso, soprattutto alla luce di rapporti complicati con lo zoccolo duro della Lega salviniana del centrosud e sondaggi ingenerosi che attualmente danno la Lega addirittura sotto il 6 per cento.

Le possibilità che la sottosegretaria venga rieletta nella sua Emilia-Romagna sembrano dunque assottigliarsi sempre di più, ragion per cui sarebbe stato immaginato un modo per costruire una sponda alternativa.

Attualmente i 6mila emendamenti (2mila della sola maggioranza) alla legge di Bilancio sono in fase di esame e in settimana è in programma un nuovo vertice per negoziare ulteriori modifiche: sembra che anche la proposta di modifica presentata da Mollicone possa cadere sotto la scure dell’ammissibilità perché non attinente al merito della manovra economica. Dalle parti del ministero della Cultura, però, la speranza è l’ultima a morire.

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