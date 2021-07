Stamattina al senato la riunione dei capigruppo di maggioranza, alle 16 e 30 nell'aula del senato il voto che calendarizzerà la legge contro l'omofobia a partire dal 13 luglio. Giornata campale per la legge Zan.

Iv, per voce del capogruppo Davide Faraone, nel corso dell'incontro con i capigruppo di maggioranza a Palazzo Giustiziani sul ddl Zan, avrebbe proposto rinvio di 24 ore del voto sul calendario. Il Pd avrebbe insistito per avere una data certa e il presidente della commissione Giustizia Andrea Ostellari avrebbe proposto il 22 luglio.

La proposta di Iv divide

A partire dalle 11 il presidente della commissione giustizia, il leghista Andrea Ostellari, sta proponendo alla maggioranza riunita a Palazzo Giustiniani di convergere sugli emendamenti di Italia viva. Fin qui Matteo Salvini si è detto disponibile, ma sembra evidente che le pur spericolate proposte di modifica di Davide Faraone, capogruppo renziano, non bastano alla destra per accettare la legge.

Via identità di genere

L’analisi del testo parte dall’articolo uno. Ostellari propone di «eliminare, ovunque ricorrano, le parole “identità di genere”». Nei fatti è la proposta di Iv, che cancella l’art.1 con le definizioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere; semplificazione dell’art.2, il contrasto alla discriminazione e alla violenza sarà per motivi «fondati sull’omofobia o sulla transfobia» (come nel testo formato dal sottosegretario renziano Ivan Scalfarotto).

Il voto in aula

Nel pomeriggio alle 16 e 30 la scena, bisognerebbe forse dire il conflitto, si trasferisce nell'emiciclo di palazzo Madama. Dove l'ex maggioranza giallorossa al completo, quindi anche Iv, voterà perché la discussione della legge si trasferisca dalla commissione – dove di fatto il presidente l'ha trattenuta prima con una lunga serie di audizioni ed ora cercando di imbarcare la trattativa sugli emendamenti condivisi – all'aula, senza relatore. La data dell'inizio dell'iter in aula sarà il 13 luglio. E lì si gioca la vera partita. Si vedrà se le destre farà ostruzionismo sul provvedimento, o se insieme a Italia viva acciufferanno la maggioranza a voto segreto su qualche emendamento. In questo caso la legge dovrebbe comunque tornare in terza lettura alla camera, non prima dell'elezione del nuovo Capo dello stato.

L’attacco dei cinque stelle

Dal Movimento cinque stelle, il deputato Aldo Penna, contensta la proposta avanzata dai renziani affermando che «ormai il confronto sulla legge Zan ha abbandonato gli articoli contestati e gli emendamenti predisposti, approdando a scenari di future alleanze» politiche. Secondo Penna, infatti, gli emendamenti presentati da Italia Viva rappresentano «l'unico sbocco che può salvare questa formazione dalla sua scomparsa: l'ingresso nell'alleanza di centrodestra, in continuità con parte l'attuale alleanza che sostiene Draghi, al netto di Pd e M5S», conclude il deputato M5s

Da destra si fa coming out

Ma qualcosa scricchiola nella destra di governo. Oggi sul quotidiano Repubblica la senatrice forzista Barbara Masini fa coming out e annuncia il sì alla legge Zan così com'è: «Ho una compagna. Ma per me è una questione di giustizia non un posizionamento sulla base di ragioni personali», «Per quale motivo un omosessuale non deve sentirsi rappresentato da un partito di centrodestra ed essere messo in una condizione di estraneità? Alla Camera c'è stata un pattuglia di liberal forzisti, tra cui Elio Vito, che hanno votato a favore della legge Zan. Al Senato non sono sola e, soprattutto nei voti segreti, ci sarà più di qualcuno pro», è la previsione.

Che poi è la stessa di Franco Mirabelli, capogruppo Pd in ​​commissione giustizia, convinto che i voti segreti dare una chance alla legge, più che affossarla. «Io penso che sui diritti gli spazi di mediazione siano limitati ma credo che i voti per approvare lo Zan ci siano», dice al quotidiano Qn. «Oggi Iv voterà per la calendarizzazione.

Intenzioni diverse tra Iv e Lega

Lo stesso Renzi ribadisce di condividere il ddl Zan. Non si capisce perché le forze che l'hanno approvato alla Camera non dovrebbero votarlo al Senato. Anche Iv dovrebbe lavorare per questo», invece la Lega «dall'inizio vuole affossare il disegno di legge e ancora oggi Fedriga, Gandolfini, lo stesso Salvini, quando firma la carta dei valori con Orban, non ne fanno mistero. Non credo alla volontà di mediazione». Che Matteo Salvini invece ancora stamattina ostentava a Radio Anch'io, la trasmissione di Radio1: «Abbiamo accolto l'appello del Santo Padre, spero che lo facciano con responsabilità anche Pd e M5S, ad approvare subito una legge che punisca severamente le discriminazioni, togliendo - come chiedono anche femministe e associazioni gay - i due o tre articoli che sono critici: quindi un certo tipo di teoria gender nelle scuole coi bimbi di 6 anni e i reati di opinione, le censure ei bavagli per chi ha un'idea di famiglia».

Con ogni evidenza, le richieste di Salvini non sono la ricerca di una mediazione ma, nel migliore dei casi, del varo di un'altra legge.

