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Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è stato l’unico esponente del governo, unico del centrodestra, ad accettare l’invito a partecipare a L’Italia di Domani, l’evento organizzato a Roma dal nostro quotidiano, e che ha accetto di confrontarsi, sul palco, con il leader di Avs, Nicola Fratoianni. «Ho sempre apprezzato il dibattito – dice – è il sale della democrazia».

Secondo Coldiretti 2,5 milioni di persone hanno bisogno di aiuto per mangiare. È questa la manovra di cui aveva bisogno l’Italia in questo momento?

È ovvio che se l’abbiamo approvata è perché riteniamo che la proposta politica sia quella corretta.

In molti vi accusano di aver fatto una manovra che pensa più alle prossime elezioni che alle prossime generazioni con misure contingentate nel tempo come il taglio Irpef solo per il 2027, aumento della flat tax a 100mila euro e “misure spot” come il taglio del bollo auto.

Il bollo auto, come lei sa, nella Finanziaria viene inserita come misura strutturale e resta per sempre per le categorie di motorizzazione più basse, quindi quelle più accessibili alle fasce meno abbienti. Poi esistono interventi non strutturali che, anche a causa dei limiti che oggi vengono posti anche dagli accordi di carattere internazionale all’interno dell’Ue, hanno un orizzonte temporale più ridotto. Faccio un esempio: noi azzeriamo l’Irpef sul mondo agricolo, perché in questo momento gli agricoltori hanno criticità dovute a diversi fattori, climatici e di mercato. È un provvedimento che ovviamente li differenzia rispetto ad altre categorie, ma nel momento del bisogno si interviene con questa metodologia. In ogni caso la direttrice che il nostro governo ha scelto fin dall’inizio, e che uno può ritrovare in ogni finanziaria del novembre 2022, è quello di mettere l’Italia in condizione di far crescere la produttività: garantire una maggiore crescita e aumentare l’occupazione per dare, attraverso la dignità del lavoro, la possibilità di emergere dalla soglia di povertà.

Per molti, però, il bollo auto è una misura elettorale. Il problema, quindi, non è sia strutturale, ma crede che le persone che non arrivano alla fine del mese avessero bisogno di questo?

Il bollo auto è una tassa che è stata contestata un po’ da tutti. Siamo i primi a dire che si tratta di un’imposta non particolarmente rilevante rispetto ad altro. Ma è comunque una tassa odiosa e, da sinistra a destra, un po’ tutti hanno detto di volerla abolire. La differenza è che noi l’abbiamo fatto. Abolirlo è comunque un intervento che riduce la pressione fiscale e per chi, come noi, pensa che la pressione fiscale vada ridotta, è comunque un intervento utile.

Se questa manovra è quella di cui aveva bisogno il Paese, come mai il governo, negli ultimi giorni, ha dovuto rivedere diverse misure, dalla scuola alla sanità?

Credo che quello che sta accadendo sia insito nel nostro modello. La manovra viene approvata in Consiglio dei ministri, poi passa in Parlamento e c’è una concertazione con le parti sociali. Quindi io credo virtuoso il fatto che, rispetto a una proposta iniziale, ci sia un confronto per cercare di capire se alcune cose possono essere migliorate o fatte diversamente. Per quanto riguarda la spesa sanitaria, con noi è aumentata di tre miliardi. È sufficiente? No, servono risorse maggiori. Proveremo a incrementarle. Per quanto riguarda la vicenda legata alla scuola, c’è stata una modifica di quella che era la proposta iniziale. La presidente del Consiglio ha spiegato che non c’erano dei tagli. Nel confronto con le forze sindacali si è deciso di correggere questa parte. Io penso che bisogna sempre fare lo sforzo di comprendere le ragioni degli altri e, se ci sono delle ragioni convincenti, si possono modificare anche le proprie idee.

È vero, come ha detto il suo alleato Cateno De Luca, che andrete a elezioni il 9 e 10 maggio 2027?

De Luca ha detto che stava facendo una previsione astrologica. Io non mi sento il Divino Otelma: la scadenza naturale di questa legislatura è a ottobre, poi vediamo che succede.

Come governo e come centrodestra non volete sentire parlare di patrimoniale. Ma non pensa che occorra un sistema fiscale più giusto?

Sono in molti a esprimere dubbi sulla doppia tassazione in Italia. Carlo Cottarelli ma anche molti altri economisti dicono che un’operazione di questo tipo può portare a un’elusione maggiore e al rischio di uno spostamento di capitali verso verso altre aree. Obiezioni che ritrovo anche al tavolo dell’alleanza di centrosinistra che credo che, su questo punto, non riuscirà a trovare un accordo. L’impostazione dell’attuale governo è quella di di diminuire la pressione fiscale e cercare di arrivare al massimo dell’occupazione in Italia, magari tagliando altre voci. Mi pare di capire che se arriverà un altro governo, il taglio del bollo non sarà più strutturale. Quindi non più riduzione della pressione fiscale per favorire la crescita, ma maggiore pressione fiscale per risolvere alcuni problemi strutturali.

Il Paese, però, intanto non sta crescendo. Il contesto internazionale non aiuta, ma forse qualcosa non va.

Non è vero che non cresciamo. Cresciamo poco, ma meglio di altre nazioni nell’Ue che sono in recessione. Oggi l’economia italiana in alcuni settori, parlo ad esempio dell’agricoltura, cresce del 3 per cento, quindi molto di più di tutte le altre economie dell’area euro. Non dico che abbia fatto cose corrette, anche se lo penso, di certo abbiamo avuto una crescita particolarmente rilevante. Poi il contesto internazionale, che lei ha ricordato, è stato uno dei peggiori della storia ed è innegabile. L’area europea ha frenato in maniera radicale mentre alcune autocrazie crescono, più velocemente e pericolosamente. Noi oggi siamo in competizione economica con l’Est del mondo, con la Cina. Ma la grande competizione è quella di stabilire che la democrazia è il miglior sistema del pianeta. E per farlo dobbiamo garantire una crescita economica alle popolazioni residenti in questa area democratica, per dimostrare che la scelta autocratica, o peggio dittatoriale, non è una scelta corretta.

Per molti l’esito delle elezioni di midterm ha rappresentato l’inizio della fine dell’Internazionale nera. Lei si sente parte di questa Internazionale? Siete preoccupati dai segnali che arrivano dagli Stati Uniti?

Personalmente non ho mai apprezzato né l’Internazionale nera né quella rossa. Al netto delle battute è quasi divertente, se non fosse tragica, una cosa. Per la sinistra italiana Vladimir Putin fa parte dell’Internazionale nera anche se è cresciuto il Kgb e lo sostengono i cinesi. Chiedo quindi a quella stessa sinistra: siamo disposti a combattere questo pericoloso estremista nero con tutte le armi possibili, aiutando il popolo ucraino a difendersi, senza se e senza ma? Perché, per quanto ci riguarda, non abbiamo dubbi sulla necessità di difendersi da un autocrate pericoloso, un personaggio che andrebbe cancellato dalla storia. È oggettivo che serva una svolta diplomatica, ma se in questi anni il popolo ucraino non avesse avuto la possibilità di difendersi, oggi parleremo semplicemente di un dittatore che ha invaso una nazione libera.

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