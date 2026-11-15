Al dibattito di Domani all’Ara Pacis il ministro dell’Agricoltura ha rivendicato i risultati del governo mentre il leader di Avs ha contestato le priorità della legge di bilancio. Ma non soltanto: dalla patrimoniale al potere delle Big Tech, fino alla politica internazionale, Lollobrigida e Fratoianni si sono confrontati sul futuro del Paese

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«È ovvio che se abbiamo approvato la legge di bilancio è perché riteniamo che la proposta politica che contiene sia efficace». Così il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha risposto alle domande del vicedirettore di Domani, Nicola Imberti, sulla manovra economica.

«È questa la finanziaria di cui il Paese aveva bisogno?», gli aveva chiesto Imberti dopo aver citato gli ultimi dati di Coldiretti, secondo cui oltre 2,5 milioni di persone in Italia hanno bisogno di aiuto per mangiare. La domanda ha aperto il panel Così lontani, così vicini: due ricette per l’Italia, in cui il ministro si è confrontato con il leader di Alleanza Verdi-Sinistra, Nicola Fratoianni, durante la due giorni L’Italia di Domani, organizzata il 14 e 15 novembre al museo dell’Ara Pacis di Roma, davanti a una sala piena di lettori e lettrici.

Per Lollobrigida la manovra funziona e potrà essere migliorata ancora attraverso il confronto con Parlamento, regioni e parti sociali. Una combinazione di interventi strutturali e temporanei che il ministro considera necessaria per sostenere l'economia. «La nostra direttrice dal 2022 è lavorare sul taglio del costo del lavoro. E i risultati raggiunti ci danno ragione», ha puntualizzato prima di rivendicare la crescita dell'occupazione, gli interventi sui salari, il rinnovo dei contratti della scuola.

D’altro avviso Nicola Fratoianni, che si augura ironicamente - riprendendo alcune delle critiche più comuni alla manovra - che alcune delle misure previste dalla finanziaria non sopravvivano al 2027.

«Fuori dagli scherzi, ci sono due idee di Paese nella manovra», ha detto. A dimostrarlo, secondo il leader di Avs, è soprattutto la scelta del governo di rendere strutturale l’esenzione dal bollo auto per determinate categorie di veicoli: «Penso che sia una marchetta elettorale già dal modo in cui è stata annunciata. Una misura che costa circa 2 miliardi e mezzo di euro. Vuol dire che questo governo, se l'intervento diventa strutturale, ha deciso di metterli ogni anno affinché un sacco di persone non lo paghino, con criteri anche discutibili».

Con la stessa cifra, sostiene Fratoianni, si potrebbero invece stabilizzare tutti i 30mila precari della ricerca: «Tutti. Potremmo dare un futuro di dignità a quella che noi oggi abbiamo chiamato la grande espulsione, cioè il fenomeno per cui una generazione di giovani formati viene cacciata via dall'Italia. Parliamo del futuro del Paese».

Un fenomeno che ha anche un costo economico enorme: secondo il Cnel, tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso circa 160 miliardi di euro di capitale umano a causa dell'emigrazione giovanile. Per Fratoianni è da questo che si dovrebbe ripartire: investire in ricerca, innovazione e servizi pubblici anziché privilegiare misure che considera di carattere elettorale. «Chi governa deve avere a cuore il futuro del Paese, non le elezioni come orizzonte», ha sottolineato.

È su queste priorità che si concentra anche il confronto sulla patrimoniale. Fratoianni rivendica la necessità di tornare a discutere di progressività fiscale, ricordando che non tutti gli italiani si trovano nelle stesse condizioni economiche e che chiedere un contributo maggiore a chi possiede di più non dovrebbe essere considerato un pericolo. Lollobrigida ribatte contestando l'efficacia della misura, che a suo giudizio rischierebbe di favorire l'evasione fiscale e la fuga dei capitali. Poi attacca il campo largo e le difficoltà che le opposizioni incontrano nel costruire un programma comune.

Ma non solo di economia. Lollobrigida e Fratoianni si sono confrontati anche sulla politica internazionale, a partire dai risultati delle elezioni di midterm negli Usa. Per Fratoianni la vittoria dei democratici rappresenta un segnale di speranza e dimostra che «l’internazionale nera» delle destre nazionaliste può essere sconfitta: «Non siamo qui per amministrare l'esistente».

Lollobrigida prende le distanze tanto dall’«internazionale nera» quanto da quella «rossa» e richiama la necessità di difendere le democrazie dalle autocrazie, a partire da Putin. Oltre che sulle relazioni con la Russia, Il confronto si accende anche sulle politiche di difesa europee. Per Fratoianni, infatti, la risposta a chi minaccia l’Europa non può limitarsi all’aumento della spesa militare: difendere la democrazia significa anche investire nei salari, nella transizione energetica e nella giustizia sociale.

Per Lollobrigida la sfida è soprattutto dimostrare la superiorità del modello democratico occidentale di fronte alla crescita delle potenze autoritarie: «Oggi nel mondo c’è un grande problema, tanti cattivi maestri i dicono quanto è bella la Cina, quanto corre, quando è moderna. Ma lì non c’è rispetto dei lavoratori, non c’è democrazia. Ecco perché spero che il mondo occidentale rafforzi anche i suoi macro fattori economici per esportare la democrazia non con le bombe ma con l’esempio».

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