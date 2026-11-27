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Più Giorgia Meloni prova a spegnere le polemiche sulle pensioni a colpi di video, più sulla manovra 2027 il fuoco divampa. In un filmato diramato sui social la presidente del Consiglio giura che sul fronte previdenziale va tutto a gonfie vele e, sfoderando la consueta sicurezza, proclama che «con questo governo nessuna pensione è stata mai tagliata» e che «dal 1° gennaio 2027 non cambierà nulla», perché «la pensione è il frutto di una vita di lavoro e noi continueremo a proteggerla».

Nel video si spinge perfino a fare i conti in tasca agli italiani, assicurando che «chi prende fino a circa 2.450 euro lordi al mese, cioè quattro volte il minimo, recupera tutta l'inflazione al 100%», con tanto di listino degli aumenti lordi -38 euro su una pensione da 1.200, 64 su quella da 2.000, quasi 82 su quella da 3.000 e una briciola sopra i 5.000. Immancabile la stoccata alla sinistra su quanto non fatto dai governi precedenti.

A guastare la narrazione della premier ci pensa però il senatore della Lega Claudio Borghi, che in diretta tv a Sky Tg24 ha ricordato a Fratelli d’Italia che nel centrodestra i conti politici non tornano per niente: «Io comprendo gli amici di FdI, per loro probabilmente il pensionamento anticipato non è una priorità, lo hanno detto tante volte, per noi invece lo è», punge Borghi, rivendicando che nella legge di Bilancio «devono essere mantenute le legittime aspettative di tutti i partiti della coalizione». E avverte che il fondo da 850 milioni annui, quello creato per le uscite anticipate e spingere Quota 64, «è risicato per il finanziamento del primo anno» e va dunque rimpolpato. Altro che fronte compatto: mentre Meloni predica stabilità, l’alleato leghista batte cassa e certifica che sulla flessibilità in uscita ognuno tira dalla propria parte.

Per aggiungere carne al fuoco, le rassicurazioni di Meloni vengono accolte come una provocazione bella e buona da sindacati e opposizioni, che smontano tanto la retorica quanto l’aritmetica dell’esecutivo. La segretaria generale dello Spi Cgil, Tania Scacchetti, evidenzia che «l'indice provvisorio di rivalutazione, basato sui dati Istat, è molto più alto rispetto a quello individuato dal governo» e che «l'esecutivo ha sbagliato i conti». In sostanza, secondo il sindacato, la percentuale di adeguamento al costo della vita calcolata da Palazzo Chigi sottostima l’inflazione reale rilevata dall’Istat. Il rischio è che si inneschi un vero e proprio paradosso: l’assegno sulla carta sale e fa scattare più tasse sul reddito, senza alcun paracadute su affitti e bollette dell’energia.

Le opposizioni

Ancora più affilate le repliche dai banchi dell’opposizione. Angelo Bonelli di Avs sventola la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato per ricordare che Meloni «racconta che le pensioni aumentano, ma non dice che con questa manovra taglia la rivalutazione per 14,2 miliardi in dieci anni». Giuseppe Conte presenta per il Movimento 5 Stelle un emendamento per alzare transitoriamente le minime del 15 per cento nel 2027 e del 10 per cento nel 2028. Dal Pd arriva una sfilza di critiche. Arturo Scotto parla senza giri di parole di «gioco delle tre carte» e di ceto medio impoverito. Chiara Braga bolla i video come pura propaganda perché, dice, «nella legge di bilancio non si mette un euro per evitare i tagli alle rivalutazioni delle pensioni». Francesco Boccia affonda il colpo osservando che la premier si rifugia nei social perché «ha la coda di paglia».

Lettera ai Comuni

A una manciata di minuti dal video pubblicato sui social, Meloni raddoppia con una lettera inviata ai partecipanti dell’Assemblea Anci a Verona, per tenere a bada i Comuni sullo spinoso capitolo dei fondi pubblici. Meloni incorona i sindaci come «i veri eroi della politica e delle istituzioni» e «il volto più prossimo dello Stato», fino al complimento finale secondo cui «senza il vostro lavoro noi non potremmo fare il nostro».

Un abbraccio istituzionale che arriva a due settimane dall’audizione in Parlamento del responsabile della finanza locale dell’Anci, Alessandro Canelli, che ha lanciato l’allarme sui conti. Il tesoretto è colato a picco, passando da un avanzo di 1,9 miliardi di euro nel 2024 a 1,3 miliardi nel 2025, fino ai 300 milioni del 2026. E in futuro sarà ancora peggio: si passerà a un saldo negativo di 700 milioni nel 2027 e di 900 milioni nel 2028, stretto tra inflazione, bollette e rinnovi contrattuali. Un quadro pesante, pur dando atto al governo di non aver inserito nuovi tagli diretti nella manovra.

È proprio per tenere buoni i primi cittadini su un terreno così scivoloso che nella lettera la premier giura che «la manovra non contempla tagli al comparto degli Enti Locali» e sventola lo stop al versamento diretto allo Stato del contributo alla finanza pubblica — così i Comuni possono tenersi quei soldi per investimenti o per tappare i buchi di bilancio — insieme a qualche risorsa mirata per gli enti in dissesto, i minori affidati ai servizi sociali dal tribunale, la sicurezza urbana e le assunzioni nella polizia locale.

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