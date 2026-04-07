La trasmissione di Rai3 torna in onda domenica prossima con un nuovo approfondimento sui rapporti tra il partito della premier e il clan a cui era legato il padre della socia d’affari dell’ex sottosegretario Andrea Delmastro: in buon rapporti con FdI sarebbe stato anche Gioacchino Amico, referente dei Senese in Lombardia

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Un incontro, nel 2019, suggellato da un selfie per dimostrare la vicinanza con Giorgia Meloni, allora in campagna elettorale per le elezioni europee di quell’anno. Report – che torna in onda domenica 12 aprile – lancia l’anticipazione di un nuovo approfondimento sui rapporti tra Fratelli d’Italia e il clan Senese. La famiglia aveva legami forti anche con Mauro Caroccia, padre di quella Miriam che è stata per qualche mese socia in affari dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La vicenda

La storia ha travolto il compagno di partito di Meloni che ha dovuto lasciare la poltrona, ma a quanto pare non era il solo a essere finito nelle vicinanze del clan. La trasmissione di Sigfrido Ranucci rivela ora che a frequentare il partito tanto da aver ricevuto forse anche un tesserino che gli garantiva l’accesso senza controlli al parlamento sarebbe stato anche Gioacchino Amico, referente del clan Senese in Lombardia.

Di sicuro, il 2 febbraio del 2019 era presente all’Hotel Marriott di Milano, dove c’era anche l’intero gotha di Fratelli d’Italia. L’occasione era la prima grande iniziativa politica del partito al nord, in vista delle Europee di quell’anno. Amico sarebbe stato un pezzo da novanta nel mondo della mala lombarda, siciliano di nascita e capace di tenere i contatti tra Matteo Messina Denaro, le cosche ndranghetiste e la camorra romana.

Oltre allo scatto con la futura premier, mandato poi a una rete di contatti di Amico, l’uomo, che poi ha scelto di collaborare con gli inquirenti, sarebbe stato per un periodo vicino a Carlo Fidanza, già plenipotenziario di Meloni al parlamento europeo. Avrebbe avuto anche un incontro con Giovanni Donzelli, oggi responsabile territori del partito. Il diretto interessato, però, nega.

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