Meloni e Mattarella erano al Consiglio supremo di difesa, che si è fermato per assistere all’elezione. Nella sala è stato portato un televisore per seguire le prime parole del nuovo pontefice.

L’elezione del nuovo papa Leone XIV ha provocato le ovvie reazioni della politica italiana, per cui Oltretevere non è solo un fatto di fede personale ma anche di interesse politico. A maggior ragione ora che il collegio dei cardinali ha scelto un pontefice nord-americano in possibile contrapposizione con il presidente americano Donald Trump, la cui prima parola è stata «pace». Dopo l’annuncio, Trump ha detto che non vede l’ora «di incontrare Leone XIV, sarà un momento molto significativo» e «è emozionante e un onore per il nostro Paese».

Più in ritardo rispetto alla solita celerità sono arrivate le parole della premier Giorgia Meloni e di Sergio Mattarella, entrambi colti dall’annuncio dell’elezione mentre si svolgeva il Consiglio supremo di difesa, che si è fermato per assistere all’elezione. Nella sala è stato portato un televisore per seguire le prime parole del nuovo pontefice, insieme ai ministri presenti: il ministro degli Esteri, Antonio Tajani; della Difesa, Guido Crosetto; dell'Interno, Matteo Piantedosi; dell'Economia, Giancarlo Giorgetti; delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il vicepremier Matteo Salvini, libero dall’impegno, si è invece precipitato in piazza San Pietro.

E tra i volti dei fedeli – oltre 150 mila – è spuntato anche quello del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha atteso con i pellegrini e i cittadini della Capitale l’affacciarsi dal balcone del nuovo pontefice.

Dall’estero

In una dichiarazione congiunta il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen si sono congratulati con Leone XIV: «Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dall'impegno costante della Chiesa per la pace» e «siamo fiduciosi che il papa userà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi». Ancora, «l'Unione europea è pronta a collaborare strettamente con la Santa Sede per affrontare le sfide globali e coltivare uno spirito di solidarietà, rispetto e gentilezza».

Anche i leader europei sono subito intervenuti per portare il loro saluto. Il premier spagnolo Pedro Sanchez si è augurato che «possa il pontificato contribuire a rafforzare il dialogo e la difesa dei diritti umani in un mondo bisognoso di speranza e di unità».

Il tedesco Friedrich Merz ha lanciato l’auspicio che il nuovo papa «dia speranza e orientamento a milioni di credenti».

Anche l’ungherese Viktor Orban ha parlato di «una nuova speranza».

Le altre confessioni

«Formulo al nuovo Papa Leone XIV appena eletto i migliori auguri di successo nell'impegnativa missione che gli è stata affidata per il bene dell'umanità. Confido nel suo impegno a mantenere e promuovere i rapporti di collaborazione, rispetto e amicizia tra le nostre comunità», sono le parole del rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni.

