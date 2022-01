Alle 6 del pomeriggio, mentre la chiama a Montecitorio è arrivata alla lettera «emme», in Transatlantico una voce che sparge una secchiata d’acqua a qualche euforia di troppo che circola a proposito della serie di incontri che si succedono nel palazzo accanto.

A palazzo Chigi, infatti, Mario Draghi ha incontrato Matteo Salvini ed Enrico Letta. Ma soprattutto lì e da lì sono arrivate e partite molte telefonate. «Si è svegliato», spiega un deputato democratico.

Se domenica era il giorno di Pier Ferdinando Casini, lunedì, mentre la prima chiama finisce in un mare di bianche, sembra il giorno del premier. C’è chi sostiene l’ineluttabilità del suo arrivo al Quirinale.

«C’è solo un’opzione», dice Graziano Delrio guadagnando l’aula, e non è chiaro se parla della scheda bianca di oggi o della scheda in cui sarà scritto Draghi, mercoledì o giovedì. «Se non eleggiamo un presidente entro la quarta chiama qui viene giù tutto», avverte Antonio Misiani.

«Se non eleggiamo Draghi, qualsiasi altro nome dal resto del mondo verrebbe paragonato a quello che non abbiamo eletto», ragiona il senatore Luigi Zanda.

Salvini e Draghi

LaPresse

La voce che gela tutti è la notizia che l’incontro fra Salvini e Draghi è andato «molto male». Qualsiasi cosa significhi (che il senatore abbia offerto a Draghi l’appoggio per il Colle in cambio del suo rientro al governo, e magari al ministero dell’Interno, per esempio), l’effetto è un altro testacoda di interpretazioni. Ma non sarebbe andata così: i due si sono visti domenica sera, e l’incontro sarebbe andato «benissimo».

Come quello di Letta con Salvini, negli uffici della Lega, con tanto di comunicato fotocopia uscito in tandem sui social, segno di una comunicazione blindatissima: «Con il faccia a faccia si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno domani».

Il leader del Pd e quello della Lega avrebbero cominciato a intendersi. Sul nome del presidente della Repubblica? Sul profilo del prossimo governo, su qualche modifica alla legge elettorale.

E questo è stato possibile perché Mario Draghi è sceso dalla torre d’avorio in cui fin qui si è trincerato, e avrebbe cominciato a confrontarsi con i leader politici. Accettando visite non solo a palazzo ma anche a casa sua, ai Parioli.

Ma Letta è prudentissimo, abbottonatissimo, anche con i suoi, che lo lasciano lavorare in solitaria: «È concentratissimo».

Prima di lui, Salvini incontra la mattina Giorgia Meloni, che fa circolare senza coinvinzione il nome dell’ex magistrato Carlo Nordio. Poi il presidente del M5s Giuseppe Conte. Ma non è da qui che arrivano le resistenze all’ipotesi Draghi.

È Forza Italia che è implosa, dopo la ritirata di Silvio Berlusconi, che viene dato ricoverato da più giorni di quelli ufficialmente dichiarati. Per questo Antonio Tajani resta attestato sul no al premier: «Questo governo deve finire la legislatura e solo lui può tenerlo unito».

Ancora Casini

Quindi si torna a Casini, che non piace a Berlusconi – lo considera un «traditore» – ma piace ai liberal moderati.

Casini è moderatamente sponsorizzato da Matteo Renzi, che non vuole sbagliare la partita. «Serve la politica. Po-li-ti-ca», spiega a un codazzo di giornalisti dei vecchi tempi.

«Draghi è arrivato a Palazzo Chigi grazie a un capolavoro della politica, e allo stesso modo oggi Draghi va al Quirinale se c’è un accordo politico. Po-li-ti-co».

Per il leader di Italia viva il premier può essere eletto alla presidenza della Repubblica, ma, si capisce, solo se aiuta l’intesa per il futuro governo. Altrimenti c’è Casini: piace anche a una parte consistente del M5s, e a lui il Pd non può dire di no.

L’ex presidente della Camera è «una carta che può unire», dice Andrea Marcucci, ex capogruppo del Pd al Senato, dal cortile impavesato come un lounge bar, con i funghi per il riscaldamento per non far gelare le postazioni delle tv.

Ma dal Transatlantico ala destra Umberto Bossi, sulla sua carrozzina, sigaro e cravatta verde allargata sul collo, omaggiato più dai colleghi che dai leghisti, racconta che «Draghi è una carta, semmai uscirà più in là» e invece Casini «probabilmente non riesce». Il vecchio senatùr, sostiene la sua portavoce storica, «ha doti divinatorie, ci ha sempre preso».

