Cardiopalma referendum, l’affluenza è da record: alle 15 il finale di partita

Il dato alle 19 è dieci punti oltre quello del 2020. Incertezza in entrambi i campi. C’è chi evoca mobilitazioni dem e chi teme i sostenitori di Meloni alle urne
Un dato alto, quello dell’affluenza che si registra alle 19 di domenica, quando a votare per il referendum sulla riforma della giustizia si sono già recati il 38 per cento degli aventi diritto. In base alle previsioni pre-voto, un’affluenza alta sembrava poter favorire il Sì, quindi Giorgia Meloni, anche se gli ultimissimi scenari avevano previsto un buon dato per il No pure in una prospettiva di affluenza particolarmente alta. La destra conta proprio sulla capacità della presidente del Consigli