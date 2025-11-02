La replica di Ranucci: «Non c'è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche», e «quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico»

Agostino Ghiglia, membro del Garante per la Privacy, ha inviato alla redazione di Report una diffida alla messa in onda nella puntata di questa sera su Rai3 del servizio che lo riguarda.

Il servizio, che è stato anticipato sui social, riguarda il suo ruolo – con un incontro con Arianna Meloni nella sede di FdI - nella procedura del Garante che ha portato alla multa del programma per la diffusione dell'audio della telefonata con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e sua moglie.

Per Ghiglia ci sarebbe stata una acquisizione illecita di dati personali con violazione della corrispondenza privata e chiede la cancellazione di tutto dai social e la non diffusione televisiva.

«E' molto grave non solo l'intrusione nella mia vita privata, perché sono stato pedinato, ma la violazione della mia corrispondenza e delle mie chat che sembra siano nella disponibilità di Report da non so quanto tempo. Stiamo parlando di mail del Garante, di un'Autorità pubblica e non privata e su questo Ranucci dovrà dare risposte non a me, ma a chi di dovere», ha detto Ghiglia, «Mi chiedo se per la Rai, il cda e la Commissione di Vigilanza sia tutto corretto. A me non sembra».

La reazione di Report

«Non c'è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche», ha risposto il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, «quello che tenta di fare Ghiglia è mettere un bavaglio. È gravissimo, si tratta di interruzione di servizio pubblico».

