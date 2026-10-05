Tra gli ospiti attesi alla quarta edizione dell’evento ideato e promosso da Politica e La Giovane Roma, il 9 ottobre all’Università Link di Roma, anche Antonio Tajani, Matteo Salvini, Elly Schlein e Carlo Calenda

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Si rinnova l’appuntamento con i giovani che stanno cambiando il Paese grazie all’evento “60 under 30”, la cui quarta edizione si terrà venerdì 9 ottobre dalle ore 14.00, negli spazi dell’Università degli studi Link di Roma, in via del Casale di S. Pio V, 44. L’evento vedrà anche la partecipazione di leader istituzionali protagonisti della scena politica contemporanea, pronti ad alternarsi sul palco con i 60 giovani premiati. Sono attesi: Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Maurizio Lupi, Alessandro Onorato, Matteo Renzi, Francesco Rocca, Matteo Salvini, Elly Schlein e Antonio Tajani.

Ad assistere agli speech saranno centinaia di ragazzi che ogni anno prendono parte all’evento gratuito, ideato e promosso da Politica e La Giovane Roma. Per partecipare basterà registrarsi online, su: eventi.politicamag.it

L’edizione 2026 di “60 under 30” si aprirà con i saluti di Federico Lobuono, presidente dell’associazione organizzatrice La Giovane Roma che, dichiara: «Siamo grati alle personalità politiche che hanno deciso di prendere parte alla nostra iniziativa, dimostrando che il dialogo con le nuove generazioni è fondamentale per disegnare l’Italia di domani. I premiati sono 30 ragazze e 30 ragazzi provenienti da esperienze politiche differenti, con un equilibrio anche tra destra e centrodestra e sinistra e centrosinistra. Ci sono consiglieri comunali e regionali, sindaci, assessori, dirigenti di partito, componenti di segreterie politiche e persone che, spesso partendo dai territori, stanno costruendo percorsi importanti».

La giornata si chiuderà tra musica e djset: prima il live del cantautore romano Eddie Brock, poi le selezioni musicali dei dj resident di Room26.

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