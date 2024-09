C’è un caso politico che da giorni agita il ministero della Cultura, guidato da Gennaro Sangiuliano, e di conseguenza il governo di Giorgia Meloni. È quello della consigliera (che forse non lo è) del ministro, Maria Rosaria Boccia.

Tutto parte da un post pubblicato su Instagram dall’imprenditrice e autodefinita presidente di Fashion Week Milano, nel quale la donna annunciava di essere stata nominata “Consigliere per i grandi eventi”.

Il ministero ha immediatamente smentito, ma Boccia sui suoi profili social ha rilanciato: «A oggi il decreto di nomina a Consigliere del ministro "Grandi Eventi" (a titolo gratuito) è stato firmato dal ministro e attendiamo la ratifica della nomina. Una volta ratificata il ministro, poiché è un incarico fiduciario, può decidere in qualsiasi momento di revocarla e non penso debba interessare nessuno se non i diretti interessati».

ANSA

Ma cosa c’è di vero?

Screenshot e smentite

Nei giorni successivi alla smentita, Boccia ha usato il suo canale Instagram per replicare alle prese di posizione del ministero, dimostrando con screenshot di avere una conoscenza diretta con lo staff del ministro. Boccia ha pubblicato la chat con il portavoce del ministro, Andrea Petrella, e un altro scatto in cui mostra come sarebbe stata espulsa dai gruppi di monitoraggio composto dai collaboratori di Sangiuliano.

Domenica 1° settembre è caduta l’ultima tegola (metaforica) sul capo del ministro: Dagospia ha pubblicato una mail dalla quale si evince che Boccia non sarebbe una figura esterna al ministero, anzi. Il 5 giugno il sovrintendente del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, manda una mail a figure di primo piano dello staff del ministro e a una serie di altri destinatari, tra cui Boccia. Il messaggio conteneva informazioni riservate sulla tappa di Pompei del G7 della Cultura. Nel testo della mail emerge che Boccia avrebbe effettuato insieme al ministro Sangiuliano una «visita con sopralluogo agli scavi in data 3 giugno».

A che titolo la donna si trovava insieme a Sangiuliano? E soprattutto per quale motivo ha ricevuto quella mail? Interpellato prima della pubblicazione del contenuto della mail, il dicastero aveva negato che il ministro e Boccia avessero effettuato un sopralluogo insieme.

Lunedì 2 settembre sul caso è intervenuto il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha detto: «Maria Rosaria Boccia non ha partecipato ad alcuna riunione operativa o sulla sicurezza del G7». Il sindaco ha anche ammesso di conoscere bene la donna, dato che sua madre era sua compagna di scuola.

In ogni caso, ci sono altri elementi che appurerebbero una vicinanza tra Boccia e il ministro. Secondo quanto riporta La Repubblica, Boccia si sarebbe spostata in alcune occasioni con la scorta del ministro. Il Foglio, invece, scrive che la donna sarebbe stata ospitata al Festival “Il libro possibile”, che si è tenuto a Polignano a Mare lo scorso 13 luglio, in qualità di “collaboratrice” di Sangiuliano e che la segretaria del ministro avrebbe prenotato una camera per lei in virtù di quel ruolo.

In tutto ciò il ministero continua a negare che Boccia abbia un incarico e specifica che non è stato impiegato neanche un euro di denaro pubblico per i viaggi e i soggiorni di Boccia in varie circostanze. Il sistema di controllo, sottolineano al dicastero, prevede puntuali autorizzazioni da parte della Ragioneria.

La reazione delle opposizioni

Le opposizioni hanno annunciato un’interrogazione parlamentare nei confronti del ministro. Se «la notizia della nomina della consigliera del ministro della Cultura per i grandi eventi sia stata formalizzata o se si è davanti a una gestione opaca degli incarichi fiduciari del ministro che rischiano di danneggiare l'immagine del paese», hanno detto la capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera, Irene Manzi, e il responsabile nazionale Sud del Pd, Marco Sarracino.

«Bisogna che il ministro Sangiuliano riferisca al più presto al parlamento», ha detto invece il parlamentare di Italia Viva, Ivan Scalfarotto. «Se non è in grado di spiegare, allora si dimetta. Meloni non può accettare una simile situazione. Se necessario, siamo pronti alla mozione di sfiducia», ha aggiunto Scalfarotto.

Il silenzio di Meloni

La premier non si è espressa sull’accaduto. La vicenda, però, rischia di avere delle ripercussioni politiche per l’intero governo. In molti, infatti, iniziano a pensare che Sangiuliano possa essere cacciato da Meloni dopo la serie di figuracce e gaffe inanellate in questi circa due anni e mezzo di governo.

Sul caso si è espresso anche il giornalista Mario Giordano sul quotidiano La Verità, di certo non un giornale vicino all’opposizione, che in un editoriale ha chiesto spiegazioni al ministro: «Volevo chiederle se, gentilmente, può spiegarci come quella gentile signorina che il suo capo ufficio stampa ha liquidato come “una che si vuole accreditare” ad accreditarsi così bene con lei. Si dice che Maria Rosaria Boccia partecipasse alle riunioni ufficiali del ministero e addirittura che stesse per ricevere l'incarico per organizzare il G7 della cultura a Pompei».

E poi il messaggio rivolto alla premier: «Giorgia Meloni ha bisogno di tutto tranne che di ministri cosi tracotanti da fingere di non capire la differenza tra un abito da sposa e il G7 della Cultura».

