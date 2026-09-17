In una lettera aperta pubblicata su Repubblica la segretaria del Partito Democratico scrive alla Presidente del Consiglio con l’obiettivo di elaborare una strategia condivisa per affrontare crisi energetica e climatica

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La segretaria del Partito democratico Elly Schlein, in una lettera una lettera aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata su Repubblica, invita il governo a unire le forze su clima ed energia.

«La Commissione europea ha recentemente previsto la possibilità per gli Stati membri di utilizzare fino allo 0,6 per cento del Pil in tre anni in deroga ai vincoli di bilancio, al fine di accelerare la transizione energetica. Per l'Italia ciò equivale a circa 14 miliardi di euro da impiegare entro il 2028. È una opportunità importante per mettere in campo risposte strutturali che abbassino il costo dell'energia», scrive Schlein nella lettera in cui spiega che il Pd è disponibile al dialogo su come utilizzare queste risorse per contrastare crisi climatica ed energetica: «In questo spirito costruttivo offriamo alla Vostra attenzione la nostra proposta di un piano in cinque interventi, fondato in buona parte su misure già esistenti e pienamente attuabili, che potrebbe contribuire in modo significativo alla resilienza energetica del Paese».

Il piano, come chiarisce Schlein prevede:

1) Lo stanziamento di 2 miliardi per raddoppiare la dotazione risorse del Conto Termico, «per favorire la sostituzione degli impianti di climatizzazione a combustibili fossili con pompe di calore elettriche (valorizzando una filiera nazionale in cui l'Italia è leader europeo), con particolare attenzione alle famiglie colpite da povertà energetica, oggi pari al 9 per cento del totale».



2) L'incremento di 3 miliardi delle risorse destinate dal Piano casa del governo per la riqualificazione energetica degli alloggi Erp.



3) La destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura.



4) Il rifinanziamento con 3 miliardi del Fondo unico per le reti metropolitane e il trasporto rapido di massa, per realizzare nuove linee di metropolitane e tram e acquistare bus elettrici.



5) Un investimento di 2 miliardi per il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche, lo sviluppo di sistemi di accumulo e batteria, e l'installazione di infrastrutture di ricarica.

«Interventi concreti, sostenibili e coerenti con le esigenze del Paese», la cui attuazione richiede una visione strategica e la volontà «di affrontare la crisi climatica ed energetica non solo con misure emergenziali, ma con politiche capaci di produrre benefici duraturi per famiglie, imprese e territori», sottolinea ancora la segretaria Pd nella speranza di avviare un confronto costruttivo.

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