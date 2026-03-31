Sigonella, no di Meloni agli aerei americani. Un bluff per tentare di smarcarsi da Trump

true false

Il tam tam è partito subito. Da quando il Corriere ha rivelato che l’Italia, la sera del 27 marzo, ha negato l’uso della base di Sigonella a dei bombardieri americani, la notizia è circolata ovunque. Dentro i confini nazionali, certo, ma anche al di fuori, dove le principali testate internazionali hanno dato conto del “gran rifiuto” italiano agli Stati Uniti. Quelli statunitensi non erano aerei “normali”, non avevano compiti logistici. Bensì erano bombardieri che sarebbero dovuti atterrare nell