Sigonella, no di Meloni agli aerei americani. Un bluff per tentare di smarcarsi da Trump

Roma nega l’atterraggio nella base in Sicilia a dei bombardieri diretti in Medio Oriente. La mossa per recuperare consenso. Poi minimizza: «Con gli Usa rapporti solidi». Il tycoon, intanto, continua ad attaccare gli alleati per la poca collaborazione
Il tam tam è partito subito. Da quando il Corriere ha rivelato che l’Italia, la sera del 27 marzo, ha negato l’uso della base di Sigonella a dei bombardieri americani, la notizia è circolata ovunque. Dentro i confini nazionali, certo, ma anche al di fuori, dove le principali testate internazionali hanno dato conto del “gran rifiuto” italiano agli Stati Uniti. Quelli statunitensi non erano aerei “normali”, non avevano compiti logistici. Bensì erano bombardieri che sarebbero dovuti atterrare nell