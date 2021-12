Sulle regole europee del debito il nuovo cancelliere tedesco Olaf Scholz non si sbilancia. «Il patto di stabilità ha dimostrato già in passato la propria flessibilità, e nel quadro di queste regole decideremo come agire in futuro», dice durante la conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi.

Una posizione piuttosto timida rispetto alla promessa, avanzata dai due leader, di «parlare con una voce sola» in Europa. Ma Scholz, al momento, non sembra disponibile a fare concessioni sul dossier più importante del dopo pandemia.

Una prospettiva non particolarmente rosea per Italia e Francia. Draghi ed Emmanuel Macron, infatti, si sono già espressi a favore di una rinegoziazione e sanno che dovranno affrontare l’opposizione dei paesi cosiddetti frugali. La Germania per ora si colloca tra le due posizioni e rimanda qualsiasi decisione.

Il colloquio di poco più di un’ora tra Draghi e Scholz è comunque servito ad avviare il confronto sul «piccolo trattato di amicizia» tra Italia e Germania la cui esistenza era stata anticipata ieri dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung. I due capi di governo hanno promesso soprattutto una maggiore cooperazione sul piano europeo.

Draghi, da parte sua, si è detto fiducioso che «ci sia un avvicinamento delle posizioni» sul patto di stabilità. «La pandemia chiama tutti i nostri paesi a finanziare progetti senza precedenti e imponenti. E bisognerà vedere come ci si muoverà: è un campo più semplice da affrontare di altri».

Il neo cancelliere tedesco e il premier italiano hanno insistito anche sull’opportunità di superare il voto all’unanimità, definito da Draghi addirittura un «ostacolo». Un auspicio significativo soprattutto in vista della creazione di una difesa comune europea.

Il trattato

Poche invece le informazioni sul “piano d’azione” di Italia e Germania. «Stiamo lavorando su un piano di azione che deve approfondire le nostre future relazioni e abbiamo condiviso l’idea di consultazioni intergovernative tra i due governi», ha detto Scholz, senza scendere nel dettaglio.

Anche sulla forma finale da dare a questa collaborazione non c’è ancora chiarezza. «Abbiamo appena cominciato un percorso insieme, non se ne parlava fino a tre giorni fa. Sapere qual è il punto finale, se un trattato, un memorandum, è un po’ troppo presto. Abbiamo iniziato a individuare una serie di temi e poi per primi i nostri ministri e i nostri ambasciatori individueranno quale potrà essere il metodo. Potrà essere quello che è, lo vedremo alla fine del percorso», dice Draghi.

Secondo quanto rivelato domenica dalla Faz, il documento dovrebbe essere una versione più piccola e più specifica del Trattato del Quirinale recentemente concluso con la Francia e dovrebbe riguardare diverse aree politiche: secondo il portavoce di Scholz, Steffen Hebestreit, potrebbe toccare «l’intera gamma di questioni comuni bilaterali, europee e internazionali».

La pandemia

Oltre a lodare gli sforzi di Roma nel programma di vaccinazioni, Scholz ha ribadito che l’Europa col Pnrr «ha trovato una risposta comune. La coesione nell’Ue è ormai tale da garantire a tutti i paesi la soluzione per affrontare la crisi pandemica, garantire la salute dei propri cittadini e affrontare le conseguenze» del virus.

Ciò nonostante il cancelliere ha anticipato che nella conferenza tra governo federale e Land di domani saranno decise nuove limitazioni sui contatti personali in vista del Natale.

Draghi è stato meno netto: nulla è ancora deciso, «questa settimana abbiamo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna eventuali provvedimenti. La decisione verrà presa sulla base dei dati dell’ultimo sequenziamento, per vedere velocità di diffusione di variante omicron».

