A Napoli il senatore era in prima fila ad applaudire Arianna Meloni per cercare il passaggio in Fratelli d’Italia. Ma ha resistito il vero di Colosimo. Intanto i leghisti portano avanti la campagna acquisti

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il senatore Francesco Silvestro ha abbandonato Forza Italia. Pesano sulla sua scelta gli scontri con il numero uno del partito azzurro in Campania, Fulvio Martusciello.

È passato alla Lega di Matteo Salvini, ma a Domani risulta che Silvestro abbia tentato prima l’approdo in Fratelli d’Italia. Il parlamentare era in prima fila, nell’ultima visita a Napoli della sorella d’Italia, Arianna Meloni, per completare il passaggio. Ma non c’è stato niente da fare.

Due anni fa, su scelta della presidente meloniana dell’Antimafia, Chiara Colosimo, Silvestro ha dovuto lasciare la commissione bicamerale. A inguaiarlo le rivelazioni di questo giornale.

Dai rapporti con un boss, emersi dalla relazione di scioglimento del comune di Arzano nel 2015, fino al furto di energia elettrica da parte dell’azienda di famiglia, per il quale è stato condannato il fratello dell’attuale senatore, con i carabinieri che scrivevano, sempre nel 2015: «Ciò non solleva il Franco Silvestro dalle sue responsabilità e dal suo pactum sceleris con il Germano, apparso quasi vittima sacrificale».

Silvestro ha dovuto accontentarsi dell’usato senza garanzia, la Lega viaggia su percentuali basse. E intanto nel partito di Salvini è in arrivo, sempre da FI, il deputato Pino Bicchielli. Incerta l’altra forzista Annarita Patriarca, cercata anche da FdI.

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